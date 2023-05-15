В ХМАО онкобольной заявил, что вынужден покупать льготные лекарства за свой счет. Фото

16 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Урайский эсер Макушин пытается добиться получения льготных лекарств от рака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Урае основатель местного отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Макушин пытается добиться от городской больницы выдачи положенных ему льготных препаратов для лечения онкологического заболевания. Макушин рассказал журналисту URA.RU, что вместо сильного обезболивающего ему выдали дженерик с истекающим сроком годности, и он вынужден был покупать лекарства за свой счет. «В феврале мне выдали девять упаковок обычного обезболивающего в инъекциях годностью до апреля 2024 года, чтобы снять боли. А у меня рак четвертой степени, этот препарат нужно колоть по пять раз в день. За три месяца я не мог эту кучу лекарств использовать. Это было распоряжение главного врача больницы [Юрия] Сподара. Положенного лекарства мне не дали, и я пытался обменять препарат на нужный. Но мне было отказано. Приходится покупать все в аптеке самому, хотя мне положены льготные лекарства», — пожаловался Макушин. По словам Макушина, вырезанная опухоль была диагностирована как липома. Больной узнал о том, что она злокачественная, только через несколько месяцев. Пациент заявил, что за все время болезни ему ни разу не были выданы поддерживающие препараты: «Гептрал» и антиаритмический препарат «Метопролол», необходимые после нескольких курсов химиотерапии. «Все, что удалось получить бесплатно — дженерики. Они просто мне не помогают. Если бы я чувствовал себя хорошо, то дошел бы до Москвы, и вопрос предоставления лекарств решался бы на другом уровне. Но, к сожалению, я прикован к Ураю. Все препараты получается добыть с боем, доходило даже до прокуратуры», — уточнил Макушин. О проблемах с лекарствами Макушин сообщил урайскому депутату гордумы Леонарду Насибуллину. Тот написал обращение в прокуратуру и потребовал разобраться в ситуации. Корреспондент агентства направил запрос в департамент здравоохранения ХМАО. Ответ ожидается. Макушин сообщил, что получил слабые обезболивающие препараты с истекающим сроком годности в горбольнице Урая Фото: Валерий Макушин Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Урае основатель местного отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Макушин пытается добиться от городской больницы выдачи положенных ему льготных препаратов для лечения онкологического заболевания. Макушин рассказал журналисту URA.RU, что вместо сильного обезболивающего ему выдали дженерик с истекающим сроком годности, и он вынужден был покупать лекарства за свой счет. «В феврале мне выдали девять упаковок обычного обезболивающего в инъекциях годностью до апреля 2024 года, чтобы снять боли. А у меня рак четвертой степени, этот препарат нужно колоть по пять раз в день. За три месяца я не мог эту кучу лекарств использовать. Это было распоряжение главного врача больницы [Юрия] Сподара. Положенного лекарства мне не дали, и я пытался обменять препарат на нужный. Но мне было отказано. Приходится покупать все в аптеке самому, хотя мне положены льготные лекарства», — пожаловался Макушин. По словам Макушина, вырезанная опухоль была диагностирована как липома. Больной узнал о том, что она злокачественная, только через несколько месяцев. Пациент заявил, что за все время болезни ему ни разу не были выданы поддерживающие препараты: «Гептрал» и антиаритмический препарат «Метопролол», необходимые после нескольких курсов химиотерапии. «Все, что удалось получить бесплатно — дженерики. Они просто мне не помогают. Если бы я чувствовал себя хорошо, то дошел бы до Москвы, и вопрос предоставления лекарств решался бы на другом уровне. Но, к сожалению, я прикован к Ураю. Все препараты получается добыть с боем, доходило даже до прокуратуры», — уточнил Макушин. О проблемах с лекарствами Макушин сообщил урайскому депутату гордумы Леонарду Насибуллину. Тот написал обращение в прокуратуру и потребовал разобраться в ситуации. Корреспондент агентства направил запрос в департамент здравоохранения ХМАО. Ответ ожидается.