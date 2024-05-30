30 мая 2024

Госдеп: США не возвратят ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock
В США отрицают планы по возвращению ядерного оружия в АТР (фото из архива) Фото:

США не видят необходимости для возвращения своего ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и на Корейский полуостров. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«США в данное время не считают необходимым возвращение ядерных вооружений в Индо-Тихоокеанский регион. [У нас] нет планов по развертыванию ядерного вооружения на Корейском полуострове», — сказал дипломат на брифинге для журналистов. Так Пател прокомментировал заявление России о возможном размещении американских ракет средней и меньшей дальности в АТР.

США ранее начали наращивать военное присутствие в Европе. Страна открыто встала на путь размещения в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), что запрещено договором. Как заявили в МИД РФ, США начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион якобы для проведения учений с союзниками.

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США не видят необходимости для возвращения своего ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и на Корейский полуостров. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. «США в данное время не считают необходимым возвращение ядерных вооружений в Индо-Тихоокеанский регион. [У нас] нет планов по развертыванию ядерного вооружения на Корейском полуострове», — сказал дипломат на брифинге для журналистов. Так Пател прокомментировал заявление России о возможном размещении американских ракет средней и меньшей дальности в АТР. США ранее начали наращивать военное присутствие в Европе. Страна открыто встала на путь размещения в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), что запрещено договором. Как заявили в МИД РФ, США начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион якобы для проведения учений с союзниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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