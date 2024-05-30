Госдеп: США не возвратят ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион

30 мая 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

В США отрицают планы по возвращению ядерного оружия в АТР (фото из архива) Фото: Минобороны России США не видят необходимости для возвращения своего ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и на Корейский полуостров. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. «США в данное время не считают необходимым возвращение ядерных вооружений в Индо-Тихоокеанский регион. [У нас] нет планов по развертыванию ядерного вооружения на Корейском полуострове», — сказал дипломат на брифинге для журналистов. Так Пател прокомментировал заявление России о возможном размещении американских ракет средней и меньшей дальности в АТР. США ранее начали наращивать военное присутствие в Европе. Страна открыто встала на путь размещения в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), что запрещено договором. Как заявили в МИД РФ, США начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион якобы для проведения учений с союзниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не видят необходимости для возвращения своего ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и на Корейский полуостров. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. «США в данное время не считают необходимым возвращение ядерных вооружений в Индо-Тихоокеанский регион. [У нас] нет планов по развертыванию ядерного вооружения на Корейском полуострове», — сказал дипломат на брифинге для журналистов. Так Пател прокомментировал заявление России о возможном размещении американских ракет средней и меньшей дальности в АТР. США ранее начали наращивать военное присутствие в Европе. Страна открыто встала на путь размещения в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД), что запрещено договором. Как заявили в МИД РФ, США начали завозить соответствующие ракетные комплексы в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион якобы для проведения учений с союзниками.