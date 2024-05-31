В Дагестане с 1 июня начнут выплачивать деньги участникам СВО

В Акушинском районе Дагестана участникам-контрактникам СВО с 1 июня начнут выплачивать по 300 тысяч рублей. Об этом накануне заявили глава района Махач Абдулкеримов.
«С 1 июня будем выплачивать по 300 тысяч рублей военнослужащим, заключившим контракт на службу в зоне СВО. Из них 100 тыс. рублей из бюджетных средств района и 200 тыс. рублей из средств внебюджетных фондов», — передает ТАСС заявление властей района.
Абдулкеримов добавил, что дополнительно предусмотрено и выделение земли для строительства жилья. По его словам, это возможно при наличии свободных участков в сельских поселениях. В случае, если военнослужащий сам ранее приобрел участок, то ему окажут помощь в приобретении строительного камня. Также дети участников СВО будут в первую очередь приниматься в детские сады и школы, а их родители освободятся от денежных взносов в дошкольные учреждения, добавил Абдулкеримов.
Рабочая группа по СВО предложила освободить участников спецоперации от уплаты процентов по ипотеке, от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица либо ИП. Документ с предложениями новых социальных гарантий отправлен президенту России Владимиру Путину. В докладе также предложено предоставить ополченцам ЛДНР, демобилизованным до 2022 года, возможность повторно пройти военно-врачебные комиссии.
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