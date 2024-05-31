Зеленский хочет проверить способность США принимать решения на практике

Президент Украины Владимир Зеленский назвал шагом вперед решение США о снятии запрета на удары американским оружием по территории России. Об этом он заявил на пресс-конференции.
«Я хочу увидеть на практике, что будет. Но считаю, что это (снятие США ограничений на удары по РФ американским оружием — прим URA.RU) какой-то шаг вперед к той цели, которую мы обсуждали ранее, — дать возможность защитить наших людей, которые живут в селах через линию границы», — передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского.
Ранее администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине использовать американское оружие на территории России. Речь идет об ответных ударах по соседним с Харьковской областью российским регионам.
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