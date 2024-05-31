В Челябинске два троллейбуса до конца лета изменят маршрут движения

В Челябинске троллейбусы № 7 и №14 до 30 августа изменят маршрут движения из-за модернизации контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Троллейбусы №7, №14 временно изменили трассу движения. Подрядчики ООО „Синара — Городские Транспортные Решения“ проводят следующий этап модернизации контактной сети, который продлится до 30 августа», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Модернизация контактной сети проводится в Металлургическом районе Челябинска на улицах 60-летия Октября, Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева (от улицы Байкальской до ЧМК). На время ремонта контактной сети пассажиры могут воспользоваться автобусами №10к, №15, №31, №35, № 71, КМ1.
Троллейбус №7 будет следовать от АМЗ по Свердловскому проспекту до улицы Черкасской. Троллейбус №14 поедет от парка Гагарина по проспекту Ленина, улицам Энгельса, Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, далее по Комсомольскому проспекту, по Свердловскому тракту также до улицы Черкасской.
В Челябинске ранее маршруты движения меняли трамваи №2, №20 и троллейбусы №10, №14, №17. Ограничения вводились до 29 мая.
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