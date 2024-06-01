01 июня 2024

Медведица напала на дрессировщика во время выступления в цирке Калужской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщается, что в результате инцидента с медведем никто не пострадал
Сообщается, что в результате инцидента с медведем никто не пострадал Фото:

Во время циркового представления в Калужской области произошел инцидент с нападением медведицы на дрессировщика. Момент нападения удалось заснять зрителям.

«Медведица начала сильно нервничать во время шоу и напала на пожилого дрессировщика. К животному подбежали статисты и оттащили от мужчины», — передает слова очевидцев telegram-канал Shot. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Во время циркового представления в Калужской области произошел инцидент с нападением медведицы на дрессировщика. Момент нападения удалось заснять зрителям. «Медведица начала сильно нервничать во время шоу и напала на пожилого дрессировщика. К животному подбежали статисты и оттащили от мужчины», — передает слова очевидцев telegram-канал Shot. Пострадавших в результате инцидента нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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