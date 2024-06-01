Сообщается, что в результате инцидента с медведем никто не пострадал
Во время циркового представления в Калужской области произошел инцидент с нападением медведицы на дрессировщика. Момент нападения удалось заснять зрителям.
«Медведица начала сильно нервничать во время шоу и напала на пожилого дрессировщика. К животному подбежали статисты и оттащили от мужчины», — передает слова очевидцев telegram-канал Shot. Пострадавших в результате инцидента нет.
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