02 июня 2024

Семья свердловского бойца «Барса», пропавшего на СВО, осталась без выплат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ретро поезд "Эшелон Победы". Пермь, шеврон сво, горжусь что я русский, батальон барс
Ролан Валеев ушел на фронт 11 марта 2023 (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Семья пропавшего без вести участника спецоперации Ролана Валеева из Златогорова (деревня в Белоярском городском округе Свердловской области) не может получить положенные выплаты. Родственники бойца сталкиваются с трудностями в оформлении необходимых документов. Боец ушел на фронт в составе добровольческого отряда «Барс». Об этом URA.RU сообщила родственница военнослужащего Ксения.

«Ролан был настоящим патриотом своей страны. В марте 2023 года он вступил в добровольческий 15 отряд „Барс“. Несколько недель он не выходил на связь. Тогда мы сделали запрос в войсковую часть, чтобы узнать о его судьбе. Нам пришла бумага, что рядового Валеева считают без вести пропавшим в результате артиллерийского обстрела в районе населенного пункта Красногоровка (ДНР). С тех пор мы не можем получить выплаты, так как не удается официально признать Ролана без вести пропавшим. Нам не выдают тело и не предоставляют документы, подтверждающие его статус», — посетовала Ксения.

Ситуация осложняется отсутствием информации и зацепок о местонахождении Ролана. «В душе мы надеемся, что он жив. Но реальность такова, что никаких новостей о нем нет уже восемь месяцев», — добавила Ксения. Сложности с признанием статуса без вести пропавшего и получением выплат ставят семью в тяжелое положение. «Мы обращались в войсковую часть и Минобороны, но все попытки не увенчались успехом. Везде отписки. Вот так и ходим по кругу», — пожаловалась родственница военнослужащего.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу Южного военного округа. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Семья пропавшего без вести участника спецоперации Ролана Валеева из Златогорова (деревня в Белоярском городском округе Свердловской области) не может получить положенные выплаты. Родственники бойца сталкиваются с трудностями в оформлении необходимых документов. Боец ушел на фронт в составе добровольческого отряда «Барс». Об этом URA.RU сообщила родственница военнослужащего Ксения. «Ролан был настоящим патриотом своей страны. В марте 2023 года он вступил в добровольческий 15 отряд „Барс“. Несколько недель он не выходил на связь. Тогда мы сделали запрос в войсковую часть, чтобы узнать о его судьбе. Нам пришла бумага, что рядового Валеева считают без вести пропавшим в результате артиллерийского обстрела в районе населенного пункта Красногоровка (ДНР). С тех пор мы не можем получить выплаты, так как не удается официально признать Ролана без вести пропавшим. Нам не выдают тело и не предоставляют документы, подтверждающие его статус», — посетовала Ксения. Ситуация осложняется отсутствием информации и зацепок о местонахождении Ролана. «В душе мы надеемся, что он жив. Но реальность такова, что никаких новостей о нем нет уже восемь месяцев», — добавила Ксения. Сложности с признанием статуса без вести пропавшего и получением выплат ставят семью в тяжелое положение. «Мы обращались в войсковую часть и Минобороны, но все попытки не увенчались успехом. Везде отписки. Вот так и ходим по кругу», — пожаловалась родственница военнослужащего. Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу Южного военного округа. На момент публикации новости ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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