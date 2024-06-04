Мечтами челябинского губернатора Текслера оказались любовь и счастье. Фото, видео

04 июня 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер назвал Челябинскую область регионом безграничных возможностей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мечтами губернатора Челябинской области Алексея Текслера оказались любовь и счастье. Это выяснилось в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион», проходящей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, передает корреспондент URA.RU. «Любовь и счастье! И под всем остальным я тоже подписываюсь», — заявил Текслер. В завершение речи он загадал это желание и назвал Челябинскую область регионом безграничных возможностей, написав на доске макрорегиона следом за ранее выступившими уральскими губернаторами. Текслер отметил, что доминантой развития региона станет слом стереотипов и создание комфортной среды для жизни. Он отметил, что в приоритете развитие науки, спорта и здравоохранения. Челябинский губернатор уточнил, что в настоящее время возводится новая областная детская хирургия и ряд крупных спортивных объектов. Развитие роботостроения в регионе предполагает отказ от импортных деталей и переход к полному российскому производству в ближайшее время, подчеркнул Текслер. НПО «Антроидная Техника» и Роскосмос уже разработали орбитального робота, готового к реальным задачам, а не просто демонстрации технологий. Уральский полпред Владимир Якушев дал старт пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» 4 июня. Уральским губернаторам полпред предложил написать свои желания на стенде макрорегиона и прикоснуться к Кубку особого сплава. Он определил главные векторы развития в качестве улучшения инфраструктуры субъектов, развития вузов и научно-технологических центров. В шестилетний срок планируется, что УрФО станет флагманом промышленного роботостроения и логистическим центром России. Дискуссия уральских губернаторов стартовала в рамках деловой программы выставки-форума «Россия». В ходе нее властные элиты округа обсудят три доминанты развития регионов: «Инфраструктура», «Нефтегаз» и «Техсуверенитет». На следующий день будут представлены главные проекты субъектов макрорегиона, реализуемые до 2030 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мечтами губернатора Челябинской области Алексея Текслера оказались любовь и счастье. Это выяснилось в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион», проходящей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, передает корреспондент URA.RU. «Любовь и счастье! И под всем остальным я тоже подписываюсь», — заявил Текслер. В завершение речи он загадал это желание и назвал Челябинскую область регионом безграничных возможностей, написав на доске макрорегиона следом за ранее выступившими уральскими губернаторами. Текслер отметил, что доминантой развития региона станет слом стереотипов и создание комфортной среды для жизни. Он отметил, что в приоритете развитие науки, спорта и здравоохранения. Челябинский губернатор уточнил, что в настоящее время возводится новая областная детская хирургия и ряд крупных спортивных объектов. Развитие роботостроения в регионе предполагает отказ от импортных деталей и переход к полному российскому производству в ближайшее время, подчеркнул Текслер. НПО «Антроидная Техника» и Роскосмос уже разработали орбитального робота, готового к реальным задачам, а не просто демонстрации технологий. Уральский полпред Владимир Якушев дал старт пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» 4 июня. Уральским губернаторам полпред предложил написать свои желания на стенде макрорегиона и прикоснуться к Кубку особого сплава. Он определил главные векторы развития в качестве улучшения инфраструктуры субъектов, развития вузов и научно-технологических центров. В шестилетний срок планируется, что УрФО станет флагманом промышленного роботостроения и логистическим центром России. Дискуссия уральских губернаторов стартовала в рамках деловой программы выставки-форума «Россия». В ходе нее властные элиты округа обсудят три доминанты развития регионов: «Инфраструктура», «Нефтегаз» и «Техсуверенитет». На следующий день будут представлены главные проекты субъектов макрорегиона, реализуемые до 2030 года.