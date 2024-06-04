Полпред Якушев предложил губернаторам загадать на ВДНХ свою мечту. Фото, видео

04 июня 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев определил основные векторы развития УрФО до 2030 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральский полпред президента Владимир Якушев дал старт дискуссии властных элит о главных доминантах развития регионов УрФО до 2030 года, предложив губернаторам загадать свою мечту. Об этом он заявил 4 июня в Москве в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион». Мероприятие проходит в рамках деловой программы международной выставки-форума «Россия», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Я очень раз всех видеть на днях Урало-Сибирского макрорегиона. Сегодня я пришел не с пустыми руками. Кубок, к которому хочу привлечь ваше внимание особенный: он пропитан энергетикой регионов нашего округа. Авторы кубка — мастера по оружию из металла из Златоуста», — заявил Якушев в торжественной речи. Якушев презентовал основные векторы развития округа до 2030 года. Одной из целей стало удержание молодежи в регионах. В планах — улучшение имиджа вузов, строительство кампусов, научно-технологических центров, школ и других объектов инфраструктуры. Полпред отметил, что верит в то, что УрФО станет флагманом промышленного роботостроения, а научно-технологические центры займут лидирующие позиции по стране. В планах также полностью перейти на отечественные технологии в нефтегазовой сфере. Урало-Сибирский макрорегион должен стать инфраструктурным и логистическим центром России, отметил Якушев. Он напомнил о реализации четырехполосной трассы М-12, Северного широтного и хода и Меридиального транспортного коридора. В завершение своей речи полпред предложил участникам сессии написать на стенде макрорегиона свою цель и прикоснуться к кубку. «Урал и Сибирь — это край людей особого сплава, место исполнения желаний. Напишите свою цель. Прикоснитесь к Кубку особого сплава и знайте, все исполнится. Стоит только захотеть!» — заявил Якушев. Пленарная сессия «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» проходит в Москве на ВДНХ в рамках деловой программы международной выставки-форума «Россия». В ходе нее все губернаторы УрФО представят и обсудят свое видение трех доминант развития своих регионов: «Инфраструктура», «Нефтегаз» и «Техсуверенитет». На следующий день, 5 июня, субъекты макрорегиона представят свои главные проекты, которые предполагается реализовать до 2030 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский полпред президента Владимир Якушев дал старт дискуссии властных элит о главных доминантах развития регионов УрФО до 2030 года, предложив губернаторам загадать свою мечту. Об этом он заявил 4 июня в Москве в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион». Мероприятие проходит в рамках деловой программы международной выставки-форума «Россия», передает корреспондент URA.RU с места событий. «Я очень раз всех видеть на днях Урало-Сибирского макрорегиона. Сегодня я пришел не с пустыми руками. Кубок, к которому хочу привлечь ваше внимание особенный: он пропитан энергетикой регионов нашего округа. Авторы кубка — мастера по оружию из металла из Златоуста», — заявил Якушев в торжественной речи. Якушев презентовал основные векторы развития округа до 2030 года. Одной из целей стало удержание молодежи в регионах. В планах — улучшение имиджа вузов, строительство кампусов, научно-технологических центров, школ и других объектов инфраструктуры. Полпред отметил, что верит в то, что УрФО станет флагманом промышленного роботостроения, а научно-технологические центры займут лидирующие позиции по стране. В планах также полностью перейти на отечественные технологии в нефтегазовой сфере. Урало-Сибирский макрорегион должен стать инфраструктурным и логистическим центром России, отметил Якушев. Он напомнил о реализации четырехполосной трассы М-12, Северного широтного и хода и Меридиального транспортного коридора. В завершение своей речи полпред предложил участникам сессии написать на стенде макрорегиона свою цель и прикоснуться к кубку. «Урал и Сибирь — это край людей особого сплава, место исполнения желаний. Напишите свою цель. Прикоснитесь к Кубку особого сплава и знайте, все исполнится. Стоит только захотеть!» — заявил Якушев. Пленарная сессия «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» проходит в Москве на ВДНХ в рамках деловой программы международной выставки-форума «Россия». В ходе нее все губернаторы УрФО представят и обсудят свое видение трех доминант развития своих регионов: «Инфраструктура», «Нефтегаз» и «Техсуверенитет». На следующий день, 5 июня, субъекты макрорегиона представят свои главные проекты, которые предполагается реализовать до 2030 года.