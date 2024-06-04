В Подмосковье задержали женщину за оскорбление чувств верующих и призыв к насилию над священниками

В Подмосковье задержали женщину, торговавшую экстремистской литературой
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Жительницу Подмосковья задержали за продажу литературы, призывающую к насилию в отношении представителей Церкви
Жительницу Подмосковья задержали за продажу литературы, призывающую к насилию в отношении представителей Церкви Фото:

Жительницу города Ивантеевка в Московской области задержали за продажу и распространение экстремистской литературы. Отмечается, что произведения призывали к насилию в отношении священнослужителей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. 

«Задержана жительница Ивантеевки, подозреваемая в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области. Оно опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что женщина занималась продажей и распространением литературы, призывающей к насилию в отношении представителей РПЦ. В ее доме прошли обыски, были изъяты предметы, подтверждающие экстремистскую деятельность жительницы Подмосковья. 

В России ранее начали изымать из продажи определенные книги, признанные экстремистскими. Список также пополнился после признания ЛГБТ экстремистской и террористической организацией.

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Жительницу города Ивантеевка в Московской области задержали за продажу и распространение экстремистской литературы. Отмечается, что произведения призывали к насилию в отношении священнослужителей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.  «Задержана жительница Ивантеевки, подозреваемая в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области. Оно опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что женщина занималась продажей и распространением литературы, призывающей к насилию в отношении представителей РПЦ. В ее доме прошли обыски, были изъяты предметы, подтверждающие экстремистскую деятельность жительницы Подмосковья.  В России ранее начали изымать из продажи определенные книги, признанные экстремистскими. Список также пополнился после признания ЛГБТ экстремистской и террористической организацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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