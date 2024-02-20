20 февраля 2024

В России составили список книг, которые изымут из продажи из-за пропаганды ЛГБТ*

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, библиотека, читальный зал, книги, учеба, студент
«Сбер» подтвердил подлинность списка изъятых из продажи книг с ЛГБТ* Фото:

Маркетплейс «Мегамаркет» убрал из продажи книги, которые находятся в списке ограничений из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). Информацию об этом подтвердил «Сбер».

«Указанный список книг действительно существует — он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли — прим. URA.RU) всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ», — сообщил «Сбер» изданию «Коммерсант». Отмечается, что «Мегамаркет» участвовал в обсуждении и подготовке списка.

Ранее в telegram-каналах распространилась информация о том, что маркетплейсы получили список книг, которые нужно снять с продажи из-за пропаганды ЛГБТ. Сообщалось, что в список попали книги писателей Федора Достоевского, Стивена Кинга и других. При этом под запрет попала как классическая литература, так и новинки.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация

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Маркетплейс «Мегамаркет» убрал из продажи книги, которые находятся в списке ограничений из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). Информацию об этом подтвердил «Сбер». «Указанный список книг действительно существует — он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли — прим. URA.RU) всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ», — сообщил «Сбер» изданию «Коммерсант». Отмечается, что «Мегамаркет» участвовал в обсуждении и подготовке списка. Ранее в telegram-каналах распространилась информация о том, что маркетплейсы получили список книг, которые нужно снять с продажи из-за пропаганды ЛГБТ. Сообщалось, что в список попали книги писателей Федора Достоевского, Стивена Кинга и других. При этом под запрет попала как классическая литература, так и новинки. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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