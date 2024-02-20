В России составили список книг, которые изымут из продажи из-за пропаганды ЛГБТ*

20 февраля 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

«Сбер» подтвердил подлинность списка изъятых из продажи книг с ЛГБТ* Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Маркетплейс «Мегамаркет» убрал из продажи книги, которые находятся в списке ограничений из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). Информацию об этом подтвердил «Сбер». «Указанный список книг действительно существует — он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли — прим. URA.RU) всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ», — сообщил «Сбер» изданию « Коммерсант ». Отмечается, что «Мегамаркет» участвовал в обсуждении и подготовке списка. Ранее в telegram-каналах распространилась информация о том, что маркетплейсы получили список книг, которые нужно снять с продажи из-за пропаганды ЛГБТ. Сообщалось, что в список попали книги писателей Федора Достоевского, Стивена Кинга и других. При этом под запрет попала как классическая литература, так и новинки. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация

Маркетплейс «Мегамаркет» убрал из продажи книги, которые находятся в списке ограничений из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). Информацию об этом подтвердил «Сбер». «Указанный список книг действительно существует — он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли — прим. URA.RU) всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ», — сообщил «Сбер» изданию «Коммерсант». Отмечается, что «Мегамаркет» участвовал в обсуждении и подготовке списка. Ранее в telegram-каналах распространилась информация о том, что маркетплейсы получили список книг, которые нужно снять с продажи из-за пропаганды ЛГБТ. Сообщалось, что в список попали книги писателей Федора Достоевского, Стивена Кинга и других. При этом под запрет попала как классическая литература, так и новинки. *ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация