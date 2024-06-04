Сколько денег получит житель ХМАО, выигравший 5 миллионов рублей в лотерею

Житель ХМАО, выигравший в лотерею, получит на руки свыше 5 миллионов рублей
Житель ХМАО, выигравший в лотерею 5 миллионов рублей, получит на руки 4,3 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Югорчанин Олег Ш. благополучно оформил выигрыш в размере 5 000 000 рублей. Он получит на расчетный счет 4 350 000 рублей. Налог составил 650 000 рублей», — рассказали агентству.
Ранее URA.RU рассказывало, как слесарю из ХМАО удалось выиграть 5 миллионов рублей в лотерею. Он купил первый попавшийся под руку билет, который и оказался счастливым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!