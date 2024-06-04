04 июня 2024

Сколько денег получит житель ХМАО, выигравший 5 миллионов рублей в лотерею

Житель ХМАО, выигравший в лотерею, отдаст более полумиллиона рублей на налог
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО, выигравший в лотерею, получит на руки свыше 5 миллионов рублей
Житель ХМАО, выигравший в лотерею, получит на руки свыше 5 миллионов рублей Фото:

Житель ХМАО, выигравший в лотерею 5 миллионов рублей, получит на руки 4,3 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Югорчанин Олег Ш. благополучно оформил выигрыш в размере 5 000 000 рублей. Он получит на расчетный счет 4 350 000 рублей. Налог составил 650 000 рублей», — рассказали агентству.

Ранее URA.RU рассказывало, как слесарю из ХМАО удалось выиграть 5 миллионов рублей в лотерею. Он купил первый попавшийся под руку билет, который и оказался счастливым. 

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Житель ХМАО, выигравший в лотерею 5 миллионов рублей, получит на руки 4,3 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Югорчанин Олег Ш. благополучно оформил выигрыш в размере 5 000 000 рублей. Он получит на расчетный счет 4 350 000 рублей. Налог составил 650 000 рублей», — рассказали агентству. Ранее URA.RU рассказывало, как слесарю из ХМАО удалось выиграть 5 миллионов рублей в лотерею. Он купил первый попавшийся под руку билет, который и оказался счастливым. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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