08 июня 2024
07 июня 2024

Пермяки на 20% чаще обращаются в ЗАГС, чтобы сменить имя и фамилию

© Служба новостей «URA.RU»
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Стало больше пермяков, желающих сменить фамилию и имя в ЗАГСе (архивное фото)
Стало больше пермяков, желающих сменить фамилию и имя в ЗАГСе (архивное фото) Фото:

Сотни жителей Перми сменили имя или фамилию за первый квартал года. Оказалось, что количество пермяков, сменивших свои данные, стало больше на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом рассказали представители регионального ЗАГСа.

«В Перми с начала года имя или фамилию сменили 629 человек. Это на 20% больше, чем за первые пять месяцев 2023 года», — передает «ИА Текст» со ссылкой на данные ЗАГС по региону.

По российскому законодательству каждый житель страны, начиная с 14 лет может выбрать себе любое имя или фамилию. Соответствующее заявление гражданин подает в ЗАГС.

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Сотни жителей Перми сменили имя или фамилию за первый квартал года. Оказалось, что количество пермяков, сменивших свои данные, стало больше на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом рассказали представители регионального ЗАГСа. «В Перми с начала года имя или фамилию сменили 629 человек. Это на 20% больше, чем за первые пять месяцев 2023 года», — передает «ИА Текст» со ссылкой на данные ЗАГС по региону. По российскому законодательству каждый житель страны, начиная с 14 лет может выбрать себе любое имя или фамилию. Соответствующее заявление гражданин подает в ЗАГС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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