Пермяки на 20% чаще обращаются в ЗАГС, чтобы сменить имя и фамилию

Стало больше пермяков, желающих сменить фамилию и имя в ЗАГСе (архивное фото)
Сотни жителей Перми сменили имя или фамилию за первый квартал года. Оказалось, что количество пермяков, сменивших свои данные, стало больше на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом рассказали представители регионального ЗАГСа.
«В Перми с начала года имя или фамилию сменили 629 человек. Это на 20% больше, чем за первые пять месяцев 2023 года», — передает «ИА Текст» со ссылкой на данные ЗАГС по региону.
По российскому законодательству каждый житель страны, начиная с 14 лет может выбрать себе любое имя или фамилию. Соответствующее заявление гражданин подает в ЗАГС.
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