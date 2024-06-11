Челябинские заводы определились, где им нужны механизмы с глазами

Заводы Челябинской области определились с задачами, где им требуется оборудование, снабженное компьютерным зрением. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе челябинского филиала компании «Ростелеком», где контролируют дисциплину и техпроцессы.
«С помощью видеоаналитики предприятия региона решают в основном вопросы периметральной безопасности, сохранности имущества и несанкционированного вноса-выноса предметов. Продукт также востребован для контроля за соблюдением охраны труда», — рассказали URA.RU Исхизова.
Чтобы рабочие места являлись безопасными, видеокамеры с функцией аналитики следят за ношением касок, жилетов, защитных перчаток и обуви. Контроль техпроцессов является более индивидуальной задачей. В разных ситуациях инженеры подбирают свои решения. Среди них в Челябинской области выявляют качество деталей, отслеживают непрерывность движения конвейерной ленты, выполняют автоматическую калибровку продукта. Другими функциями компьютерного зрения в данном случае являются подсчет количества клиентов в розничных сетях или мониторинг качества сервиса.
Чтобы техника могла распределять увиденное по категориям, провайдер занимается машинным обучением. Как URA.RU уточнил директор департамента, подразделение по развитию информационных систем «Ростелекома» Артем Плеханов, в ряде случаев компании сами просят использовать массив информации, чтобы повысить качество аналитики. Один из крупных банков с помощью камер отслеживает посещаемость офисов и курящих сотрудников.
Особенности программирования машинных алгоритмов стали предметом обсуждения на IT-конференции UWDC, прошедшей в Челябинске. Соорганизаторами выступили минцифры региона, регоператор фонда «Сколково» в области «IT-Park74», компании «Бэндюсофт», Unit6, «Sitko.ru» и Центр развития цифровых технологий региона.
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