Участники СВО вернулись с Северного полюса после обучения по программе «Время героев»

Экспедиция участников программы «Время героев» на ледоколе завершена

12 июня 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

Экспедиция участников Программы «Время героев» на ледоколе завершилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экспедиция 83 участников Программы «Время героев» на ледоколе «50 лет Победы» к Северному полюсу завершилась. Она была частью первого модуля магистерской программы обучения запущенной по поручению президента России Владимира Путина. «Завершилась экспедиция 83 участников Программы «Время героев», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте программы. Там добавили, что учеба для участников продолжится в Мастерской управления «Сенеж» и продлится до 29 июня. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров поделился, что интенсивное обучение в экстремальных условиях арктических вод оставит неизгладимый след в профессиональном развитии участников. Он заявил о благодарности госкорпорации «Росатом» за поддержку в организации экспедиции. Артем Николаев, один из участников, подчеркнул высокую интенсивность и качество обучения, сравнивая его с фронтовыми условиями. Он выразил признательность за возможность участвовать в программе и получить ценные знания. Мария, еще одна участница экспедиции, особо отметила напряженный ритм обучения, который способствовал формированию крепкого командного духа и научил эффективному взаимодействию и решению задач. Она поделилась восторгом от нового опыта в проектном управлении. Антон Шорохов восхитился профессионализмом преподавателей и глубокими знаниями приглашенных спикеров. По его словам, лекции и семинары были адаптированы так, чтобы были понятны каждому участнику, независимо от предыдущего опыта и образования. Ледокол с участниками и организаторами программы следовал по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Программа «Время героев» направлена на подготовку высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Первый модуль обучения стартовал 27 мая на базе Мастерской управления «Сенеж». Оператором выступила Высшая школа госуправления Президентской академии. В ходе программы восемьдесят три участника СВО достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экспедиция 83 участников Программы «Время героев» на ледоколе «50 лет Победы» к Северному полюсу завершилась. Она была частью первого модуля магистерской программы обучения запущенной по поручению президента России Владимира Путина. «Завершилась экспедиция 83 участников Программы «Время героев», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте программы. Там добавили, что учеба для участников продолжится в Мастерской управления «Сенеж» и продлится до 29 июня. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров поделился, что интенсивное обучение в экстремальных условиях арктических вод оставит неизгладимый след в профессиональном развитии участников. Он заявил о благодарности госкорпорации «Росатом» за поддержку в организации экспедиции. Артем Николаев, один из участников, подчеркнул высокую интенсивность и качество обучения, сравнивая его с фронтовыми условиями. Он выразил признательность за возможность участвовать в программе и получить ценные знания. Мария, еще одна участница экспедиции, особо отметила напряженный ритм обучения, который способствовал формированию крепкого командного духа и научил эффективному взаимодействию и решению задач. Она поделилась восторгом от нового опыта в проектном управлении. Антон Шорохов восхитился профессионализмом преподавателей и глубокими знаниями приглашенных спикеров. По его словам, лекции и семинары были адаптированы так, чтобы были понятны каждому участнику, независимо от предыдущего опыта и образования. Ледокол с участниками и организаторами программы следовал по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. Программа «Время героев» направлена на подготовку высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции. Первый модуль обучения стартовал 27 мая на базе Мастерской управления «Сенеж». Оператором выступила Высшая школа госуправления Президентской академии. В ходе программы восемьдесят три участника СВО достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы».