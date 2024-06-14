Отец погибшего мальчика Далера Бобиева привлек к делу двух новых адвокатов

Амиров и Дмитриенко будут представлять интересы отца погибшего Далера Бобиева

Худжановиддин верит, что адвокаты качественно проделают свою работу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Биологический отец шестилетнего Далера Бобиева, Худжановиддин Бобиев, усилил свою защиту в уголовном деле о погибшем сыне, привлекая двух новых адвокатов. Илкин Амиров и Александр Дмитриенко теперь будут представлять интересы потерпевшей стороны. Об этом URA.RU сообщил сам отец ребенка.

«Мы же, в свою очередь, хотим поделиться важной новостью: с сегодняшнего дня защита интересов потерпевшей стороны будет осуществляться с привлечением сразу двух адвокатов. Юридическая помощь на безвозмездной основе будет оказываться адвокатами Илкином Амировым и Александром Дмитриенко, соглашения с которыми были подписаны. Адвокаты незамедлительно приступили к выполнению своих обязанностей, провели правовой анализ юридической ситуации и изучили материалы и обстоятельства дела», — отметил Худжановиддин Бобиев.

«Большая заинтересованность адвокатов в деле, оперативность обсуждений и разъяснений доверителю всех юридических вопросов имеет важное значение и для нас, поскольку мы чаще сможем делиться с вами новостями о проделанной работе и результатах судебных заседаний в тех рамках, которые разрешены законодательством. Мы доверяем нашим правозащитникам и верим в их силы!», — подчеркнул отец.

Летом 2023 года Россию потрясла трагедия: опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на обширные поисковые мероприятия, тело шестилетнего мальчика было обнаружено только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования выявлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти ребенка не только опекунши, но и ее супруга Александра Наумова. Следствие продолжается, и родные Далера Бобиева стремятся к тому, чтобы все виновные в трагедии были привлечены к ответственности. Подробности о ходе расследования, а также предыдущие материалы по этому делу — в сюжете URA.RU.