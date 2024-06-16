Вместо хоккейного корта челябинцы хотят детскую площадку в своем дворе (фото з архива) Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

В Челябинске жители дома №40 по улице Чичерина выступили против строительства хоккейного корта в своем дворе. Шум и крики играющих будут мешать и угрожать здоровью, уверены люди.

«Мы, жители квартир дома № 40 по улице Чичерина в г. Челябинске, против строительства хоккейного корта во дворе нашего жилого дома… Шум и крики играющих, а также шайбы, улетающие за пределы корта, будут мешать и угрожать здоровью жителям дома», — написали челябинцы в группе «Текслер, ПОМОГИ!» в социальной сети «ВКонтакте».

Расстояние от корта до забора детского сада №482 составит всего десять метро, поэтому на той территории образуется мусорка и место для выгула собак, считают люди. На территории МОУ СОШ № 129, которая находится рядом, уже есть хоккейный корт для тренировок. Там дети, при желании, могут покататься на роликах или велосипеде. Сама хоккейная коробка не новая и ее состояние оставляет желать лучшего. «Корт сначала хотели утилизировать, затем нашли применение», — утверждают люди.

Согласия на строительство корта они не давали и просят не проводить эту работу. «Мы не против благоустройства территории. Но мы за детские и спортивные площадки», — говорят жители дома.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Калининского района Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

Сама коробка уже была ранее в эксплуатации, говорят жители дома №40 по улице Чичерина Группа «Текслер, ПОМОГИ!» в социальной сети «ВКонтакте»