16 июня 2024
15 июня 2024

Жители Челябинска выступили против строительства хоккейной площадки во дворе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, лето, спортивная площадка, зож
Вместо хоккейного корта челябинцы хотят детскую площадку в своем дворе (фото з архива) Фото:

В Челябинске жители дома №40 по улице Чичерина выступили против строительства хоккейного корта в своем дворе. Шум и крики играющих будут мешать и угрожать здоровью, уверены люди.

«Мы, жители квартир дома № 40 по улице Чичерина в г. Челябинске, против строительства хоккейного корта во дворе нашего жилого дома… Шум и крики играющих, а также шайбы, улетающие за пределы корта, будут мешать и угрожать здоровью жителям дома», — написали челябинцы в группе «Текслер, ПОМОГИ!» в социальной сети «ВКонтакте».

Расстояние от корта до забора детского сада №482 составит всего десять метро, поэтому на той территории образуется мусорка и место для выгула собак, считают люди. На территории МОУ СОШ № 129, которая находится рядом, уже есть хоккейный корт для тренировок. Там дети, при желании, могут покататься на роликах или велосипеде. Сама хоккейная коробка не новая и ее состояние оставляет желать лучшего. «Корт сначала хотели утилизировать, затем нашли применение», — утверждают люди.

Согласия на строительство корта они не давали и просят не проводить эту работу. «Мы не против благоустройства территории. Но мы за детские и спортивные площадки», — говорят жители дома.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Калининского района Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

Сама коробка уже была ранее в эксплуатации, говорят жители дома №40 по улице Чичерина
Сама коробка уже была ранее в эксплуатации, говорят жители дома №40 по улице Чичерина

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В Челябинске жители дома №40 по улице Чичерина выступили против строительства хоккейного корта в своем дворе. Шум и крики играющих будут мешать и угрожать здоровью, уверены люди. «Мы, жители квартир дома № 40 по улице Чичерина в г. Челябинске, против строительства хоккейного корта во дворе нашего жилого дома… Шум и крики играющих, а также шайбы, улетающие за пределы корта, будут мешать и угрожать здоровью жителям дома», — написали челябинцы в группе «Текслер, ПОМОГИ!» в социальной сети «ВКонтакте». Расстояние от корта до забора детского сада №482 составит всего десять метро, поэтому на той территории образуется мусорка и место для выгула собак, считают люди. На территории МОУ СОШ № 129, которая находится рядом, уже есть хоккейный корт для тренировок. Там дети, при желании, могут покататься на роликах или велосипеде. Сама хоккейная коробка не новая и ее состояние оставляет желать лучшего. «Корт сначала хотели утилизировать, затем нашли применение», — утверждают люди. Согласия на строительство корта они не давали и просят не проводить эту работу. «Мы не против благоустройства территории. Но мы за детские и спортивные площадки», — говорят жители дома. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Калининского района Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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