Глава челябинского села, которого заподозрили в коррупции, сохранил пост

Глава села Тюлюк в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) Петр Черный сохранил пост. Как URA.RU рассказали в сельсовете, депутаты отказались отправлять руководителя в отставку, как того требовала прокуратура.
«Собирались, чтобы рассмотреть представление прокурора Катав-Ивановского района. Увольнять Черного не стали. Проголосовали единогласно», — рассказал URA.RU источник.
В июньском заседании приняли участие все семь депутатов. Представитель прокуратуры озвучил позицию ведомства по конференц-связи. Сам Черный признал, что, не уведомив о конфликте интересов при размещении муниципального заказа, он допустил ошибку.
Нарушение выявили сотрудники Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского района. В 2021 году Черный заключил контракты с компанией «Велес» супруги Натальи на поставку автомобильных запчастей и пасынком Антоном Ширяевым. Общая сумма по семи контрактам с Ширяевым составила 2,686 млн рублей. Не уведомив о возможном конфликте интересов, Черный длительное время нарушал федеральное законодательство.
Дозвониться до Черного не удалось. На телефоне сработал автоответчик. Но и после этого руководитель не перезвонил.
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