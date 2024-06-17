Глава челябинского села, которого заподозрили в коррупции, сохранил пост

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В Тюлюке депутаты оставили должность за главой Петром Черным
В Тюлюке депутаты оставили должность за главой Петром Черным Фото:

Глава села Тюлюк в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) Петр Черный сохранил пост. Как URA.RU рассказали в сельсовете, депутаты отказались отправлять руководителя в отставку, как того требовала прокуратура.

«Собирались, чтобы рассмотреть представление прокурора Катав-Ивановского района. Увольнять Черного не стали. Проголосовали единогласно», — рассказал URA.RU источник.

В июньском заседании приняли участие все семь депутатов. Представитель прокуратуры озвучил позицию ведомства по конференц-связи. Сам Черный признал, что, не уведомив о конфликте интересов при размещении муниципального заказа, он допустил ошибку.

Нарушение выявили сотрудники Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского района. В 2021 году Черный заключил контракты с компанией «Велес» супруги Натальи на поставку автомобильных запчастей и пасынком Антоном Ширяевым. Общая сумма по семи контрактам с Ширяевым составила 2,686 млн рублей. Не уведомив о возможном конфликте интересов, Черный длительное время нарушал федеральное законодательство.

Дозвониться до Черного не удалось. На телефоне сработал автоответчик. Но и после этого руководитель не перезвонил.

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Глава села Тюлюк в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) Петр Черный сохранил пост. Как URA.RU рассказали в сельсовете, депутаты отказались отправлять руководителя в отставку, как того требовала прокуратура. «Собирались, чтобы рассмотреть представление прокурора Катав-Ивановского района. Увольнять Черного не стали. Проголосовали единогласно», — рассказал URA.RU источник. В июньском заседании приняли участие все семь депутатов. Представитель прокуратуры озвучил позицию ведомства по конференц-связи. Сам Черный признал, что, не уведомив о конфликте интересов при размещении муниципального заказа, он допустил ошибку. Нарушение выявили сотрудники Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского района. В 2021 году Черный заключил контракты с компанией «Велес» супруги Натальи на поставку автомобильных запчастей и пасынком Антоном Ширяевым. Общая сумма по семи контрактам с Ширяевым составила 2,686 млн рублей. Не уведомив о возможном конфликте интересов, Черный длительное время нарушал федеральное законодательство. Дозвониться до Черного не удалось. На телефоне сработал автоответчик. Но и после этого руководитель не перезвонил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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