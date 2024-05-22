22 мая 2024

Прокуратура увидела признаки коррупции в работе главы челябинского села

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюлюке сельсовет рассмотрит представление прокуратуры о досрочной отставке главы Петра Черного
В Тюлюке сельсовет рассмотрит представление прокуратуры о досрочной отставке главы Петра Черного Фото:

Катав-Ивановская городская прокуратура (Челябинская область) усмотрела признаки коррупции в работе главы села Тюлюк Петра Черного. Представление направлено в адрес депутатов сельсовета.

«Нарушение было выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского муниципального района. По результатам контрольных мероприятий в совет депутатов района прокурором внесено представление, в котором поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Собрания представительного органа проходят, сообщил URA.RU депутат Усман Хайдаров, при наличии тем для обсуждения. Пока вопрос досрочной отставки руководителя в сельсовете не рассматривали. По данным информагентства, вопрос будет поднят на ближайшей сессии представительного органа. 

Причиной для прокурорского представления стали заключенные в 2021 году контракты с компанией «Велес» супруги Черного Натальи и предпринимателем Антоном Ширяевым. Местом регистрации делового партнера является адрес проживания Черного. Как отметили депутаты собрания Катав-Ивановского района, Ширяев является пасынком главы муниципалитета. Семейные отношения привели к конфликту интересов в работе Черного. Об этом народные избранники сообщили в прокуратуру.

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Катав-Ивановская городская прокуратура (Челябинская область) усмотрела признаки коррупции в работе главы села Тюлюк Петра Черного. Представление направлено в адрес депутатов сельсовета. «Нарушение было выявлено сотрудниками Контрольно-счетной палаты Катав-Ивановского муниципального района. По результатам контрольных мероприятий в совет депутатов района прокурором внесено представление, в котором поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Собрания представительного органа проходят, сообщил URA.RU депутат Усман Хайдаров, при наличии тем для обсуждения. Пока вопрос досрочной отставки руководителя в сельсовете не рассматривали. По данным информагентства, вопрос будет поднят на ближайшей сессии представительного органа.  Причиной для прокурорского представления стали заключенные в 2021 году контракты с компанией «Велес» супруги Черного Натальи и предпринимателем Антоном Ширяевым. Местом регистрации делового партнера является адрес проживания Черного. Как отметили депутаты собрания Катав-Ивановского района, Ширяев является пасынком главы муниципалитета. Семейные отношения привели к конфликту интересов в работе Черного. Об этом народные избранники сообщили в прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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