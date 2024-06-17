В Екатеринбург доставили пенсионерку из Горловки, попавшую под обстрел «Градов». Видео

17 июня 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Пенсионерка из Горловки получила ранения после обстрела ВСУ (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Екатеринбург из Горловки (ДНР) была доставлена 70-летняя Елена, пострадавшая в результате артобстрела. Женщина получила множественные осколочные ранения. Правая рука оказалась парализованной. Об этом URA.RU рассказала невролог Ирина Волкова из клиники «Реабилитация доктора Волковой». «В дом прилетел снаряд от „Града“. Дом разнесло, а ее завалило. Да еще и множественные осколочные ранения получила. Открытый перелом нижней челюсти, рваные раны лица, кровоизлияние в мозг, осколки в грудной клетке и в руках. Но больше всего пострадало плечевое сплетение справа. И из-за этого правая рука повисла парализованной. Им посоветовали нейрохирурги из Донецка выйти на меня. Я посмотрела ее онлайн, поговорила. Сказала, что ничего пообещать не могу, нужно смотреть, насколько пострадали нервы», — поделилась Волкова. Благодаря усилиям доктора-психотерапевта Вячеслава Боровских, который снял и показал сюжет о Елене на своем канале, удалось привлечь внимание и помощь неравнодушных людей. «Сегодня прошло три недели. Смотрите сами на Елену Васильевну и ее руку. И порадуйтесь за нее. А еще не забывайте, что земля то круглая, и если можете кому-то чем-то в жизни помочь, то помогайте! Это дает громадное чувство удовлетворения. Поверьте», — подчеркнула невролог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург из Горловки (ДНР) была доставлена 70-летняя Елена, пострадавшая в результате артобстрела. Женщина получила множественные осколочные ранения. Правая рука оказалась парализованной. Об этом URA.RU рассказала невролог Ирина Волкова из клиники «Реабилитация доктора Волковой». «В дом прилетел снаряд от „Града“. Дом разнесло, а ее завалило. Да еще и множественные осколочные ранения получила. Открытый перелом нижней челюсти, рваные раны лица, кровоизлияние в мозг, осколки в грудной клетке и в руках. Но больше всего пострадало плечевое сплетение справа. И из-за этого правая рука повисла парализованной. Им посоветовали нейрохирурги из Донецка выйти на меня. Я посмотрела ее онлайн, поговорила. Сказала, что ничего пообещать не могу, нужно смотреть, насколько пострадали нервы», — поделилась Волкова. Благодаря усилиям доктора-психотерапевта Вячеслава Боровских, который снял и показал сюжет о Елене на своем канале, удалось привлечь внимание и помощь неравнодушных людей. «Сегодня прошло три недели. Смотрите сами на Елену Васильевну и ее руку. И порадуйтесь за нее. А еще не забывайте, что земля то круглая, и если можете кому-то чем-то в жизни помочь, то помогайте! Это дает громадное чувство удовлетворения. Поверьте», — подчеркнула невролог.