Из-за массового отравления в Москве задержали троих человек

18 июня 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

В Москве на троих человек из-за массового отравления возбудили уголовное дело, передает СК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве были задержаны три человека из числа руководителей служб доставки из-за отравления 100 жителей столицы. На них возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия, сообщает Следственный комитет РФ. «В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержаны трое лиц из числа руководства коммерческих организаций», — передает СК в своем telegram-канале . Так, были задержаны руководитель отдела качества, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в регионе и фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции. Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Москве ведется уголовное расследование. Дело касается производства и сбыта небезопасной продукции, что является нарушением п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Так, с 11 июня 2024 года более 100 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Пострадавшие заказывали еду через службы доставки. В результате следственных мероприятий задержаны руководители и ответственные лица коммерческих организаций, занимающихся производством и доставкой еды. Работа данных организаций приостановлена после обысков, проведенных следователями СК и Роспотребнадзора. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и несоблюдения производственного контроля и условий хранения. Также отсутствовали документы, подтверждающие срок годности продукции. Также в ходе расследования выявлен факт незаконной регистрации нескольких иностранных граждан по месту их пребывания. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. С задержанными проводятся следственные действия, устанавливаются потерпевшие, проводятся экспертизы для полного выяснения обстоятельств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве были задержаны три человека из числа руководителей служб доставки из-за отравления 100 жителей столицы. На них возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия, сообщает Следственный комитет РФ. «В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержаны трое лиц из числа руководства коммерческих организаций», — передает СК в своем telegram-канале. Так, были задержаны руководитель отдела качества, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в регионе и фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции. Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Москве ведется уголовное расследование. Дело касается производства и сбыта небезопасной продукции, что является нарушением п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Так, с 11 июня 2024 года более 100 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления. Пострадавшие заказывали еду через службы доставки. В результате следственных мероприятий задержаны руководители и ответственные лица коммерческих организаций, занимающихся производством и доставкой еды. Работа данных организаций приостановлена после обысков, проведенных следователями СК и Роспотребнадзора. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и несоблюдения производственного контроля и условий хранения. Также отсутствовали документы, подтверждающие срок годности продукции. Также в ходе расследования выявлен факт незаконной регистрации нескольких иностранных граждан по месту их пребывания. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. С задержанными проводятся следственные действия, устанавливаются потерпевшие, проводятся экспертизы для полного выяснения обстоятельств.