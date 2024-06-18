Чиновница мэрии Сургута пойдет под суд из-за коррупционного скандала

Директора департамента городского хозяйства мэрии Сургута будут судить за взятку
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Судебное разбирательство назначено на 26 июня
Судебное разбирательство назначено на 26 июня Фото:

Директор департамента городского хозяйства мэрии Сургута Мария Ванькова пойдет под суд за коррупцию. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Ванькова обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей на прежнем месте работы — в окружном фонде капремонта. Заседания начнутся 24 июня в Ханты-Мансийске», — сообщил собеседник.

При этом собеседник отметил, что, несмотря на обвинение, Ванькова из администрации увольняться пока не собирается. «Прокуратура еще весной отправляла письмо в мэрию, где указывала, что статус фигуранта уголовного дела не соотносится с муниципальной службой. Но в администрации к позиции надзорного ведомства не прислушались», — добавил инсайдер.

В администрации сообщили, что уже комментировали свою позицию по данному вопросу и она не изменилась. «Установить виновность или невиновность человека в совершении противоправного деяния может только суд. До вынесения решения суда действует принцип презумпции невиновности. У работодателя нет обязанности уволить сотрудника в период проведения следственных действий, а также судебных процедур», - сообщили в мэрии. 

Ранее URA.RU сообщало, что Ванькова получила новую должность в мэрии Сургута, находясь в статусе обвиняемой. В ходе разбирательства суд усмотрел несостыковку в деле и направил его на дополнительное расследование. А Ванькова вновь стала подозреваемой. После уточнения данных материалы дела были вновь направлены в суд, о чем свидетельствует информация, опубликованная на сайте Ханты-Мансийского районного суда.

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Директор департамента городского хозяйства мэрии Сургута Мария Ванькова пойдет под суд за коррупцию. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Ванькова обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей на прежнем месте работы — в окружном фонде капремонта. Заседания начнутся 24 июня в Ханты-Мансийске», — сообщил собеседник. При этом собеседник отметил, что, несмотря на обвинение, Ванькова из администрации увольняться пока не собирается. «Прокуратура еще весной отправляла письмо в мэрию, где указывала, что статус фигуранта уголовного дела не соотносится с муниципальной службой. Но в администрации к позиции надзорного ведомства не прислушались», — добавил инсайдер. В администрации сообщили, что уже комментировали свою позицию по данному вопросу и она не изменилась. «Установить виновность или невиновность человека в совершении противоправного деяния может только суд. До вынесения решения суда действует принцип презумпции невиновности. У работодателя нет обязанности уволить сотрудника в период проведения следственных действий, а также судебных процедур», - сообщили в мэрии.  Ранее URA.RU сообщало, что Ванькова получила новую должность в мэрии Сургута, находясь в статусе обвиняемой. В ходе разбирательства суд усмотрел несостыковку в деле и направил его на дополнительное расследование. А Ванькова вновь стала подозреваемой. После уточнения данных материалы дела были вновь направлены в суд, о чем свидетельствует информация, опубликованная на сайте Ханты-Мансийского районного суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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