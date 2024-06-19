В магазине низких цен в Чечне выявили челябинский фальсификат сливочного масла

В магазине для бедных «Маяк» Грозного (Чечня) выявили фальсификат сливочного масла из Озерска (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в составе продукта обнаружились растительные жиры.
«У челябинского предприятия „Ру.милк“ 17 июня прекращена декларация о соответствии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на масло сладко-сливочное. Проведенные исследования показали наличие в нем растительных жиров, что является нарушением требований Технических регламентов», — отметили в Россельхознадзоре.
Производитель получил предостережение. Нарушение состава продукции посчитали серьезным упущением в качестве и безопасности товара.
С начала года уральское управление отозвало 63 декларации о соответствии различной продукции животного происхождения. Товары были произведены на территории региона.
Магазины «Маяк» работают в формате жестких дискаунтеров. Принципы работы предполагают установление минимально возможных цен. Чтобы добиться этого, администрация торговой точки экономит на всем, включая оформление торгового зала и ограничение ассортимента товаров. Магазины формата рассчитаны на спрос среди населения с ограниченными доходами.
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