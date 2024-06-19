В магазине низких цен в Чечне выявили челябинский фальсификат сливочного масла

Из Челябинской области в Чечню поставляли фальсифицированное сливочного масло
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие из Озерска снабжало Чечню фальсифицированным маслом
Предприятие из Озерска снабжало Чечню фальсифицированным маслом Фото:

В магазине для бедных «Маяк» Грозного (Чечня) выявили фальсификат сливочного масла из Озерска (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в составе продукта обнаружились растительные жиры.

«У челябинского предприятия „Ру.милк“ 17 июня прекращена декларация о соответствии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на масло сладко-сливочное. Проведенные исследования показали наличие в нем растительных жиров, что является нарушением требований Технических регламентов», — отметили в Россельхознадзоре.

Производитель получил предостережение. Нарушение состава продукции посчитали серьезным упущением в качестве и безопасности товара.

С начала года уральское управление отозвало 63 декларации о соответствии различной продукции животного происхождения. Товары были произведены на территории региона.

Магазины «Маяк» работают в формате жестких дискаунтеров. Принципы работы предполагают установление минимально возможных цен. Чтобы добиться этого, администрация торговой точки экономит на всем, включая оформление торгового зала и ограничение ассортимента товаров. Магазины формата рассчитаны на спрос среди населения с ограниченными доходами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В магазине для бедных «Маяк» Грозного (Чечня) выявили фальсификат сливочного масла из Озерска (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, в составе продукта обнаружились растительные жиры. «У челябинского предприятия „Ру.милк“ 17 июня прекращена декларация о соответствии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на масло сладко-сливочное. Проведенные исследования показали наличие в нем растительных жиров, что является нарушением требований Технических регламентов», — отметили в Россельхознадзоре. Производитель получил предостережение. Нарушение состава продукции посчитали серьезным упущением в качестве и безопасности товара. С начала года уральское управление отозвало 63 декларации о соответствии различной продукции животного происхождения. Товары были произведены на территории региона. Магазины «Маяк» работают в формате жестких дискаунтеров. Принципы работы предполагают установление минимально возможных цен. Чтобы добиться этого, администрация торговой точки экономит на всем, включая оформление торгового зала и ограничение ассортимента товаров. Магазины формата рассчитаны на спрос среди населения с ограниченными доходами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...