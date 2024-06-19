Мэрия Сургута потратит 183 млн рублей на ремонт аварийного офиса

Мэрия Сургута намерена потратить 183 миллиона рублей на ремонт аварийного офиса на улице Маяковского. Об этом на думском комитете заявил директор городского департамента имущественных отношений Алексей Дворников, сообщил источник URA.RU.
«Дворников сообщил, что денежные средства на капитальный ремонт здания будут переводиться двумя платежами из бюджета города. В 2025 году — 90 млн и в 2026 — 93 млн рублей», — сообщил собеседник.
Кроме этого, власти намерены потратить два миллиона рублей на доработку проекта, который должны завершить в ноябре. В отремонтированном здании планируют разместить порядка десяти структурных подразделений мэрии. В администрации подтвердили информацию о предстоящем ремонте.
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия планирует согласовать с депутатами выделение средств на ремонт аварийного здания на улице Маяковского. Деньги планировалось заложить в бюджет 2024 года.
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