«Как выжил, не понимаю»: штурмовик ВС РФ неделю отвлекал ВСУ на минных полях

Российский военный из группировки «Восток» с позывным Мияги неделю отвлекал украинских солдат под Угледаром. Боец рассказал, что перед его подразделением стояла определенная задача, для которой требовалось отвлечь внимание украинских сил. Мияги вызвался отвлечь противника, но для этого ему требовалось пересечь минные поля.
«Нашему подразделению была поставлена задача, для выполнения которой необходимо было отвлечь внимание противника. В итоге ... я оказался на брошенных позициях ВСУ под Угледаром и провел там почти неделю, привлекая все внимание к себе, пока сослуживцы выполняли основную задачу... Как выжил, до сих пор до конца не понимаю», — рассказал солдат в разговоре с ТАСС. Он подчеркнул, что прорывался к бывшим позициям ВСУ на мотоцикле под шквальным огнем.
После того как солдаты его подразделения выполнили свою задачу, Мияги выдвинулся обратно. Возвращаться к своим бойцам ему пришлось уже пешком. Солдат просто шел вперед, пока благополучно не добрался до своих.
Неделей ранее российские военные окружили украинских бойцов под Угледаром. Об этом рассказывал замглавы ДНР Игорь Кимаковский, отмечая, что российские военные держат ситуацию на данном фронтовом участке под контролем. По данным Минобороны России, подразделения ВСУ создавали оборонительные линии на этом участке с 2014 года, передает RT.
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