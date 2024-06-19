МЧС опубликовало фото с места, где утонул ребенок, сбежавший из пермского лагеря

Тело утонувшего искали водолазы
Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало фотографии с места, где утонул 15-летний мальчик, который перед гибелью сбежал из летнего лагеря. Фотографии опубликованы в официальном telegram-канале ведомства.
«В Пермском крае водолазы извлекли из реки Сылва тело 15-летнего подростка», — сообщили в МЧС. Мальчик не умел плавать, но прыгнул в воду, а вынырнуть не смог.
По факту гибели ведутся доследственная и прокурорская проверки. Ведомства выясняют обстоятельства случившегося и действия сотрудников лагеря.
Водолазы искали утонувшего в воде
Сотрудники МЧС достали из воды тело погибшего подростка
Водолазы, искавшие подростка
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