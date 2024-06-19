19 июня 2024

МЧС опубликовало фото с места, где утонул ребенок, сбежавший из пермского лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело утонувшего искали водолазы
Тело утонувшего искали водолазы Фото:

Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало фотографии с места, где утонул 15-летний мальчик, который перед гибелью сбежал из летнего лагеря. Фотографии опубликованы в официальном telegram-канале ведомства.

«В Пермском крае водолазы извлекли из реки Сылва тело 15-летнего подростка», — сообщили в МЧС. Мальчик не умел плавать, но прыгнул в воду, а вынырнуть не смог.

По факту гибели ведутся доследственная и прокурорская проверки. Ведомства выясняют обстоятельства случившегося и действия сотрудников лагеря.

Водолазы искали утонувшего в воде
Водолазы искали утонувшего в воде
Фото:
Сотрудники МЧС достали из воды тело погибшего подростка
Сотрудники МЧС достали из воды тело погибшего подростка
Фото:
Водолазы, искавшие подростка
Водолазы, искавшие подростка
Фото:

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Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало фотографии с места, где утонул 15-летний мальчик, который перед гибелью сбежал из летнего лагеря. Фотографии опубликованы в официальном telegram-канале ведомства. «В Пермском крае водолазы извлекли из реки Сылва тело 15-летнего подростка», — сообщили в МЧС. Мальчик не умел плавать, но прыгнул в воду, а вынырнуть не смог. По факту гибели ведутся доследственная и прокурорская проверки. Ведомства выясняют обстоятельства случившегося и действия сотрудников лагеря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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