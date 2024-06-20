Стало известно, кто приказал спрятать тело приемного мальчика Далера Бобиева

Муж опекунши Далера Бобиева приказал забетонировать тело мальчика в подвале
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Детский сад № 546, гараж и дом № 21 на улице Симферопольской. Екатеринбург, бобиев далер
Тело Далера несколько месяцев находилось в гараже приемной семьи Наумовых (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева, сообщила о его смерти своему мужу Александру, когда он находился на специальной военной операции (СВО). В ответ муж посоветовал ей спрятать тело ребенка, забетонировав его в подвале гаража. Об этом журналисту URA.RU сообщил адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, Александр Дмитриенко.

«Наумова сообщила своему супругу Александру о смерти приемного сына Далера, утверждая, что мальчика убила его сестра. После получения известия о трагедии Наумов приехал домой в отпуск, при этом осведомленный о том, что тело ребенка находится в гараже», — отметил Дмитриенко.

Летом 2023 года Россию потрясла трагедия, связанная с исчезновением приемного ребенка Далера Бобиева. Вероника Наумова, опекун мальчика, сообщила о его пропаже. Несмотря на масштабные поисковые операции, найти ребенка живым не удалось. Его тело было найдено лишь спустя три дня в гараже семьи Наумовых. Следствие по данному делу продолжается, и в ходе расследования выясняются новые обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти мальчика не только Вероники Наумовой, но и ее супруга Александра Наумова. Подробности о ходе расследования — в сюжете URA.RU.

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Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева, сообщила о его смерти своему мужу Александру, когда он находился на специальной военной операции (СВО). В ответ муж посоветовал ей спрятать тело ребенка, забетонировав его в подвале гаража. Об этом журналисту URA.RU сообщил адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, Александр Дмитриенко. «Наумова сообщила своему супругу Александру о смерти приемного сына Далера, утверждая, что мальчика убила его сестра. После получения известия о трагедии Наумов приехал домой в отпуск, при этом осведомленный о том, что тело ребенка находится в гараже», — отметил Дмитриенко. Летом 2023 года Россию потрясла трагедия, связанная с исчезновением приемного ребенка Далера Бобиева. Вероника Наумова, опекун мальчика, сообщила о его пропаже. Несмотря на масштабные поисковые операции, найти ребенка живым не удалось. Его тело было найдено лишь спустя три дня в гараже семьи Наумовых. Следствие по данному делу продолжается, и в ходе расследования выясняются новые обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти мальчика не только Вероники Наумовой, но и ее супруга Александра Наумова. Подробности о ходе расследования — в сюжете URA.RU.
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