Стало известно, кто приказал спрятать тело приемного мальчика Далера Бобиева

Муж опекунши Далера Бобиева приказал забетонировать тело мальчика в подвале

20 июня 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Тело Далера несколько месяцев находилось в гараже приемной семьи Наумовых (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева, сообщила о его смерти своему мужу Александру, когда он находился на специальной военной операции (СВО). В ответ муж посоветовал ей спрятать тело ребенка, забетонировав его в подвале гаража. Об этом журналисту URA.RU сообщил адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, Александр Дмитриенко. «Наумова сообщила своему супругу Александру о смерти приемного сына Далера, утверждая, что мальчика убила его сестра. После получения известия о трагедии Наумов приехал домой в отпуск, при этом осведомленный о том, что тело ребенка находится в гараже», — отметил Дмитриенко. Летом 2023 года Россию потрясла трагедия, связанная с исчезновением приемного ребенка Далера Бобиева. Вероника Наумова, опекун мальчика, сообщила о его пропаже. Несмотря на масштабные поисковые операции, найти ребенка живым не удалось. Его тело было найдено лишь спустя три дня в гараже семьи Наумовых. Следствие по данному делу продолжается, и в ходе расследования выясняются новые обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти мальчика не только Вероники Наумовой, но и ее супруга Александра Наумова. Подробности о ходе расследования — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева, сообщила о его смерти своему мужу Александру, когда он находился на специальной военной операции (СВО). В ответ муж посоветовал ей спрятать тело ребенка, забетонировав его в подвале гаража. Об этом журналисту URA.RU сообщил адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, Александр Дмитриенко. «Наумова сообщила своему супругу Александру о смерти приемного сына Далера, утверждая, что мальчика убила его сестра. После получения известия о трагедии Наумов приехал домой в отпуск, при этом осведомленный о том, что тело ребенка находится в гараже», — отметил Дмитриенко. Летом 2023 года Россию потрясла трагедия, связанная с исчезновением приемного ребенка Далера Бобиева. Вероника Наумова, опекун мальчика, сообщила о его пропаже. Несмотря на масштабные поисковые операции, найти ребенка живым не удалось. Его тело было найдено лишь спустя три дня в гараже семьи Наумовых. Следствие по данному делу продолжается, и в ходе расследования выясняются новые обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти мальчика не только Вероники Наумовой, но и ее супруга Александра Наумова. Подробности о ходе расследования — в сюжете URA.RU.