Сбежавший из РФ журналист Колезев* обжаловал заочный арест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Колезев уехал из России почти сразу после начала СВО
Дмитрий Колезев уехал из России почти сразу после начала СВО Фото:

Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ), покинувший страну после начала специальной военной операции, обжаловал заочный арест по делу о фейках об армии. Эту информацию URA.RU подтвердили в Басманном суде Москвы, где ему ранее избрали меру пресечения.

«Решение о заочном аресте обжаловано», — рассказали ТАСС в суде. Колезева обвиняют в распространении фейков о российской армии из-за постов в соцсетях о ситуации в украинском городе Буча. Если изначально ему вменяли часть первую статьи 207,3, наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы, то теперь — часть два (до десяти лет лишения свободы).

Дмитрий Колезев — уральский журналист, бывший главный редактор интернет-газеты Znak.com (действовало с декабря 2012 года). В 2022 году он покинул Россию и занимался некоторыми проектами из-за границы. В ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году Колезева объявили в розыск.

*Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ), покинувший страну после начала специальной военной операции, обжаловал заочный арест по делу о фейках об армии. Эту информацию URA.RU подтвердили в Басманном суде Москвы, где ему ранее избрали меру пресечения. «Решение о заочном аресте обжаловано», — рассказали ТАСС в суде. Колезева обвиняют в распространении фейков о российской армии из-за постов в соцсетях о ситуации в украинском городе Буча. Если изначально ему вменяли часть первую статьи 207,3, наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы, то теперь — часть два (до десяти лет лишения свободы). Дмитрий Колезев — уральский журналист, бывший главный редактор интернет-газеты Znak.com (действовало с декабря 2012 года). В 2022 году он покинул Россию и занимался некоторыми проектами из-за границы. В ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году Колезева объявили в розыск. *Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...