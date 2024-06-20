Сбежавший из РФ журналист Колезев* обжаловал заочный арест

Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ), покинувший страну после начала специальной военной операции, обжаловал заочный арест по делу о фейках об армии. Эту информацию URA.RU подтвердили в Басманном суде Москвы, где ему ранее избрали меру пресечения.
«Решение о заочном аресте обжаловано», — рассказали ТАСС в суде. Колезева обвиняют в распространении фейков о российской армии из-за постов в соцсетях о ситуации в украинском городе Буча. Если изначально ему вменяли часть первую статьи 207,3, наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы, то теперь — часть два (до десяти лет лишения свободы).
Дмитрий Колезев — уральский журналист, бывший главный редактор интернет-газеты Znak.com (действовало с декабря 2012 года). В 2022 году он покинул Россию и занимался некоторыми проектами из-за границы. В ноябре того же года попал в список иноагентов. В 2022 году Колезева объявили в розыск.
*Дмитрий Колезев внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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