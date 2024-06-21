В Екатеринбурге уничтожили более 100 тысяч цветов из Израиля и Голландии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В партии нашли карантинного вредителя
В партии нашли карантинного вредителя Фото:

В екатеринбургский аэропорт Кольцово поступила партия израильских и нидерландских цветов из 109 тысяч штук, которую пришлось уничтожить из-за найденного специалистами Россельхознадзора вредителя. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В партии срезов гипсофилы из Израиля в количестве 225 штук выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс. В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженные цветы были уничтожены», — следует из сообщения.

Отмечается, что цветы перевозили на Средний Урал из Литвы. «Всего за 20 дней июня из Литвы в область поступило около 865 тысяч срезов цветов. В отношении каждой партии должностными лицами управления совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведены мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю», — пояснили в Россельхознадзоре.

Ранее в Свердловскую область завозили почти 20 тонн китайских нектаринов, зараженных личинками опасного вредителя. Фрукты не допустили на реализацию в магазины — их отправили на дополнительные лабораторные исследования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургский аэропорт Кольцово поступила партия израильских и нидерландских цветов из 109 тысяч штук, которую пришлось уничтожить из-за найденного специалистами Россельхознадзора вредителя. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В партии срезов гипсофилы из Израиля в количестве 225 штук выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс. В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженные цветы были уничтожены», — следует из сообщения. Отмечается, что цветы перевозили на Средний Урал из Литвы. «Всего за 20 дней июня из Литвы в область поступило около 865 тысяч срезов цветов. В отношении каждой партии должностными лицами управления совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведены мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю», — пояснили в Россельхознадзоре. Ранее в Свердловскую область завозили почти 20 тонн китайских нектаринов, зараженных личинками опасного вредителя. Фрукты не допустили на реализацию в магазины — их отправили на дополнительные лабораторные исследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...