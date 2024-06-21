В Екатеринбурге уничтожили более 100 тысяч цветов из Израиля и Голландии

В екатеринбургский аэропорт Кольцово поступила партия израильских и нидерландских цветов из 109 тысяч штук, которую пришлось уничтожить из-за найденного специалистами Россельхознадзора вредителя. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В партии срезов гипсофилы из Израиля в количестве 225 штук выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс. В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженные цветы были уничтожены», — следует из сообщения.
Отмечается, что цветы перевозили на Средний Урал из Литвы. «Всего за 20 дней июня из Литвы в область поступило около 865 тысяч срезов цветов. В отношении каждой партии должностными лицами управления совместно со специалистом Екатеринбургского филиала ФГБУ „ВНИИЗЖ“ проведены мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю», — пояснили в Россельхознадзоре.
Ранее в Свердловскую область завозили почти 20 тонн китайских нектаринов, зараженных личинками опасного вредителя. Фрукты не допустили на реализацию в магазины — их отправили на дополнительные лабораторные исследования.
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