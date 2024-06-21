Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему до сих пор снится работа в сельском хозяйстве. Во время посещения молочнотоварного комплекса он уточнил, что во сне он доит коров.
«Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство», — поделился Александр Лукашенко. Его слова приводит
Лукашенко добавил, что работа в сельском хозяйстве является самой благородной и интересной. По его словам, только на ней «можно встретить живых людей».
Лукашенко в 1985 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, получив специальность «экономист». За 13 лет он прошел все ступени народной школы управленца, а в 33 года возглавил совхоз «Городец» Шкловского района.
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