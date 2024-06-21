Лукашенко рассказал о своих снах. Видео

Лукашенко признался, что во сне доит коров
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко до президентства работал в сельском хозяйстве Фото:

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему до сих пор снится работа в сельском хозяйстве. Во время посещения молочнотоварного комплекса он уточнил, что во сне он доит коров.

«Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство», — поделился Александр Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко добавил, что работа в сельском хозяйстве является самой благородной и интересной. По его словам, только на ней «можно встретить живых людей».

Лукашенко в 1985 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, получив специальность «экономист». За 13 лет он прошел все ступени народной школы управленца, а в 33 года возглавил совхоз «Городец» Шкловского района.

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему до сих пор снится работа в сельском хозяйстве. Во время посещения молочнотоварного комплекса он уточнил, что во сне он доит коров. «Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство», — поделился Александр Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого». Лукашенко добавил, что работа в сельском хозяйстве является самой благородной и интересной. По его словам, только на ней «можно встретить живых людей». Лукашенко в 1985 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, получив специальность «экономист». За 13 лет он прошел все ступени народной школы управленца, а в 33 года возглавил совхоз «Городец» Шкловского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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