Лукашенко рассказал о своих снах. Видео

Лукашенко признался, что во сне доит коров

21 июня 2024 в 22:31 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко до президентства работал в сельском хозяйстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему до сих пор снится работа в сельском хозяйстве. Во время посещения молочнотоварного комплекса он уточнил, что во сне он доит коров. «Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство», — поделился Александр Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого». Лукашенко добавил, что работа в сельском хозяйстве является самой благородной и интересной. По его словам, только на ней «можно встретить живых людей». Лукашенко в 1985 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, получив специальность «экономист». За 13 лет он прошел все ступени народной школы управленца, а в 33 года возглавил совхоз «Городец» Шкловского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему до сих пор снится работа в сельском хозяйстве. Во время посещения молочнотоварного комплекса он уточнил, что во сне он доит коров. «Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство», — поделился Александр Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул Первого». Лукашенко добавил, что работа в сельском хозяйстве является самой благородной и интересной. По его словам, только на ней «можно встретить живых людей». Лукашенко в 1985 году окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, получив специальность «экономист». За 13 лет он прошел все ступени народной школы управленца, а в 33 года возглавил совхоз «Городец» Шкловского района.