Музыковед Виленская раскрыла тайну успеха песни Инстасамки «За деньги да»

Песня Инстасамки «За деньги да» стала популярной из-за отсутствия нот
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Концерт группы Моя Мишель. Тюмень, концерт моя мишель
Песня стала популярной из-за того, что ее может петь кто угодно и как угодно Фото:

Песня Instasamka (Дарья Зотеева, родилась в Тобольске Тюменской области) «За деньги да» названа уникальной, потому что не содержит в своем припеве никаких нот. Об этом в интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) рассказала музыковед Анна Виленская на youtube-шоу «вДудь».

«Дарья, когда исполняет песню „За деньги да“ практически не поет ноты. То есть я не могу ни наиграть, ни записать песню „За деньги да“. Когда ты изображаешь припев: какие это ноты? Никаких нот! Но при этом повторить легко. И мне кажется, это способствует тому, чтобы хотеть крутить в голове „За деньги да“. Как бы ты его не подпевал, у тебя получится как надо. Для меня эта песня не сделана гениально, но я бы сказала, что эта песня сделана хорошо», — рассказала Анна Виленская.

Анна Виленская родом из Санкт-Петербурга, руководитель музыкального проекта «Открытый музыкальный лекторий». Ранее URA.RU писало, что Instasamka анонсировала выход альбома «Семейный бизнес 2».

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Песня Instasamka (Дарья Зотеева, родилась в Тобольске Тюменской области) «За деньги да» названа уникальной, потому что не содержит в своем припеве никаких нот. Об этом в интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) рассказала музыковед Анна Виленская на youtube-шоу «вДудь». «Дарья, когда исполняет песню „За деньги да“ практически не поет ноты. То есть я не могу ни наиграть, ни записать песню „За деньги да“. Когда ты изображаешь припев: какие это ноты? Никаких нот! Но при этом повторить легко. И мне кажется, это способствует тому, чтобы хотеть крутить в голове „За деньги да“. Как бы ты его не подпевал, у тебя получится как надо. Для меня эта песня не сделана гениально, но я бы сказала, что эта песня сделана хорошо», — рассказала Анна Виленская. Анна Виленская родом из Санкт-Петербурга, руководитель музыкального проекта «Открытый музыкальный лекторий». Ранее URA.RU писало, что Instasamka анонсировала выход альбома «Семейный бизнес 2».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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