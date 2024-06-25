Музыковед Виленская раскрыла тайну успеха песни Инстасамки «За деньги да»

Песня Инстасамки «За деньги да» стала популярной из-за отсутствия нот

25 июня 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Песня стала популярной из-за того, что ее может петь кто угодно и как угодно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Песня Instasamka (Дарья Зотеева, родилась в Тобольске Тюменской области) «За деньги да» названа уникальной, потому что не содержит в своем припеве никаких нот. Об этом в интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) рассказала музыковед Анна Виленская на youtube-шоу «вДудь». «Дарья, когда исполняет песню „За деньги да“ практически не поет ноты. То есть я не могу ни наиграть, ни записать песню „За деньги да“. Когда ты изображаешь припев: какие это ноты? Никаких нот! Но при этом повторить легко. И мне кажется, это способствует тому, чтобы хотеть крутить в голове „За деньги да“. Как бы ты его не подпевал, у тебя получится как надо. Для меня эта песня не сделана гениально, но я бы сказала, что эта песня сделана хорошо», — рассказала Анна Виленская. Анна Виленская родом из Санкт-Петербурга, руководитель музыкального проекта «Открытый музыкальный лекторий». Ранее URA.RU писало, что Instasamka анонсировала выход альбома «Семейный бизнес 2». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Песня Instasamka (Дарья Зотеева, родилась в Тобольске Тюменской области) «За деньги да» названа уникальной, потому что не содержит в своем припеве никаких нот. Об этом в интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) рассказала музыковед Анна Виленская на youtube-шоу «вДудь». «Дарья, когда исполняет песню „За деньги да“ практически не поет ноты. То есть я не могу ни наиграть, ни записать песню „За деньги да“. Когда ты изображаешь припев: какие это ноты? Никаких нот! Но при этом повторить легко. И мне кажется, это способствует тому, чтобы хотеть крутить в голове „За деньги да“. Как бы ты его не подпевал, у тебя получится как надо. Для меня эта песня не сделана гениально, но я бы сказала, что эта песня сделана хорошо», — рассказала Анна Виленская. Анна Виленская родом из Санкт-Петербурга, руководитель музыкального проекта «Открытый музыкальный лекторий». Ранее URA.RU писало, что Instasamka анонсировала выход альбома «Семейный бизнес 2».