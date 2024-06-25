Скандальный экс-чиновник из ХМАО продает шикарный коттедж в элитном поселке

Экс-чиновник мэрии Нижневартовска выставил на продажу особняк

26 июня 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Александр Федорус продает коттедж в элитном поселке Фото: Александр Елизаров © URA.RU Скандальный экс-чиновник мэрии Нижневартовска Александр Федорус после отставки выставил на продажу шикарный дом в элитном поселке. Об этом URA.RU сообщил источник из городских силовых ведомств Собеседник агентства выразил недоумение из-за несоответствия доходов бывшего начальника управления спорта городской администрации и его уровня жизни. «Он умудрился построить двухэтажный коттедж под 200 кв. м. с дизайнерским ремонтом. После увольнения решил продать, оценив недвижимость почти в 16 миллионов рублей. Поговаривают, что продажа дома связана со скоропалительным отъездом Федоруса из Югры. Его одно время сватали на пост замглавы Нефтеюганска, но смена власти в ХМАО обнулила все договоренности», — отмечает инсайдер. На сайте объявлений указано, что вместе с домом продается гараж на два автомобиля. Коттедж подключен к городским сетям тепло и водоснабжения, там есть погреб. «Предложение включает в себя большую часть необходимого для комфортной жизни: вся мебель, предметы интерьера, аксессуары и садовое оборудование, часть бытовой техники», — указано в объявлении. Сам Федорус от комментариев журналисту агентства отказался. Ранее URA.RU сообщало об отставке начальника управления физкультуры и спорта Александра Федоруса. Он уволился второй раз за полгода после того, как прокуратура выявила его родственные связи с заместителем директора спортивного подведа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скандальный экс-чиновник мэрии Нижневартовска Александр Федорус после отставки выставил на продажу шикарный дом в элитном поселке. Об этом URA.RU сообщил источник из городских силовых ведомств Собеседник агентства выразил недоумение из-за несоответствия доходов бывшего начальника управления спорта городской администрации и его уровня жизни. «Он умудрился построить двухэтажный коттедж под 200 кв. м. с дизайнерским ремонтом. После увольнения решил продать, оценив недвижимость почти в 16 миллионов рублей. Поговаривают, что продажа дома связана со скоропалительным отъездом Федоруса из Югры. Его одно время сватали на пост замглавы Нефтеюганска, но смена власти в ХМАО обнулила все договоренности», — отмечает инсайдер. На сайте объявлений указано, что вместе с домом продается гараж на два автомобиля. Коттедж подключен к городским сетям тепло и водоснабжения, там есть погреб. «Предложение включает в себя большую часть необходимого для комфортной жизни: вся мебель, предметы интерьера, аксессуары и садовое оборудование, часть бытовой техники», — указано в объявлении. Сам Федорус от комментариев журналисту агентства отказался. Ранее URA.RU сообщало об отставке начальника управления физкультуры и спорта Александра Федоруса. Он уволился второй раз за полгода после того, как прокуратура выявила его родственные связи с заместителем директора спортивного подведа.