Семьям погибших при теракте в Дагестане пообещали многомиллионные выплаты

Сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов намерен выделить каждой семье погибших при теракте по пять миллионов рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Дагестана Хизри Абакаров.
«Семьи погибших при теракте в Дагестане дополнительно получат по пять миллионов рублей», — написал Абакаров в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие в ходе этих трагических событий также получат материальную помощь.
В Дагестане 23 июня группа террористов совершила атаку на несколько объектов, включая православные храмы, синагогу и пост ДПС. Это произошло одновременно в двух местах. В результате нападения 20 человек погибли, передает 360.ru. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества 15 сотрудников полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей в Дагестане, сообщает RT. Священнослужитель отец Николай, погибший в результате теракта, также будет представлен к награждению орденом Мужества, пишет «Национальная служба новостей».
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Сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов намерен выделить каждой семье погибших при теракте по пять миллионов рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Дагестана Хизри Абакаров. «Семьи погибших при теракте в Дагестане дополнительно получат по пять миллионов рублей», — написал Абакаров в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие в ходе этих трагических событий также получат материальную помощь. В Дагестане 23 июня группа террористов совершила атаку на несколько объектов, включая православные храмы, синагогу и пост ДПС. Это произошло одновременно в двух местах. В результате нападения 20 человек погибли, передает 360.ru. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества 15 сотрудников полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей в Дагестане, сообщает RT. Священнослужитель отец Николай, погибший в результате теракта, также будет представлен к награждению орденом Мужества, пишет «Национальная служба новостей».