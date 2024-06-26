Семьям погибших при теракте в Дагестане пообещали многомиллионные выплаты

Семьи погибших при теракте в Дагестане получат по 5 млн рублей в качестве помощи

26 июня 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Сулейман Керимов окажет пострадавшим от теракта в Дагестане материальную помощь Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов намерен выделить каждой семье погибших при теракте по пять миллионов рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Дагестана Хизри Абакаров. «Семьи погибших при теракте в Дагестане дополнительно получат по пять миллионов рублей», — написал Абакаров в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие в ходе этих трагических событий также получат материальную помощь. В Дагестане 23 июня группа террористов совершила атаку на несколько объектов, включая православные храмы, синагогу и пост ДПС. Это произошло одновременно в двух местах. В результате нападения 20 человек погибли, передает 360.ru. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества 15 сотрудников полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей в Дагестане, сообщает RT. Священнослужитель отец Николай, погибший в результате теракта, также будет представлен к награждению орденом Мужества, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов намерен выделить каждой семье погибших при теракте по пять миллионов рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от Дагестана Хизри Абакаров. «Семьи погибших при теракте в Дагестане дополнительно получат по пять миллионов рублей», — написал Абакаров в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие в ходе этих трагических событий также получат материальную помощь. В Дагестане 23 июня группа террористов совершила атаку на несколько объектов, включая православные храмы, синагогу и пост ДПС. Это произошло одновременно в двух местах. В результате нападения 20 человек погибли, передает 360.ru. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества 15 сотрудников полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей в Дагестане, сообщает RT. Священнослужитель отец Николай, погибший в результате теракта, также будет представлен к награждению орденом Мужества, пишет «Национальная служба новостей».