Доверенное лицо Слуцкого будет бороться с пиарщицей «Лукойла» на довыборах в пермское заксобрание

ЛДПР выдвинула кандидатов на довыборы в пермское заксобрание

26 июня 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Выдвижение состоялось на заседании координационного совета реготделения ЛДПР Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Реготделение ЛДПР в Пермском крае определилось с кандидатами в депутаты заксобрания на довыборах, которые пройдут в сентябре. Координационный совет выдвинул по округу №20 — доверенное лицо лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на прошедших выборах президента РФ Яна Романова. Об этом URA.RU сообщил депутат заксобрания Олег Постников. От «Единой России» в округе №20 идет руководитель центра внешних коммуникаций ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Ольга Суднева. «Сегодня на заседании координационного совета Пермского регионального отделения ЛДПР выдвинуты кандидаты на довыборы в законодательное собрание Пермского края. По округу № 20 — Романов Ян Георгиевич (24 года), руководитель молодежного реготделения ЛДПР, доверенное лицо кандидата в президенты Леонида Слуцкого», — отметил Постников. Конкуренцию топ-менеджеру «Уралкалия» Олегу Калинскому на довыборах по округу №12 руководитель местного отделения ЛДПР в Соликамске, сотрудник оборонного «Соликамский завод «УРАЛ» Владимир Бражников. На выборах в сентябре в Пермском крае будут выбирать порядка 400 депутатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Реготделение ЛДПР в Пермском крае определилось с кандидатами в депутаты заксобрания на довыборах, которые пройдут в сентябре. Координационный совет выдвинул по округу №20 — доверенное лицо лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на прошедших выборах президента РФ Яна Романова. Об этом URA.RU сообщил депутат заксобрания Олег Постников. От «Единой России» в округе №20 идет руководитель центра внешних коммуникаций ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Ольга Суднева. «Сегодня на заседании координационного совета Пермского регионального отделения ЛДПР выдвинуты кандидаты на довыборы в законодательное собрание Пермского края. По округу № 20 — Романов Ян Георгиевич (24 года), руководитель молодежного реготделения ЛДПР, доверенное лицо кандидата в президенты Леонида Слуцкого», — отметил Постников. Конкуренцию топ-менеджеру «Уралкалия» Олегу Калинскому на довыборах по округу №12 руководитель местного отделения ЛДПР в Соликамске, сотрудник оборонного «Соликамский завод «УРАЛ» Владимир Бражников. На выборах в сентябре в Пермском крае будут выбирать порядка 400 депутатов.