Военный госпереворот в Боливии: кто и зачем пытался свергнуть важного союзника России

В Боливии произошла попытка государственного переворота

27 июня 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Военные использовали для штурма президентского дворца бронетехнику Фото: Luis Gandarillas/EPA/ТАСС В Боливии произошла попытка госпереворота. Военные штурмовали дворец президента. Генерал Хуан Хосе Суньига, который возглавил вооруженный мятеж, задержан. Оппозиция требовала «вернуть демократию». Все, что известно по госперевороте в Боливии, которая является важным союзником РФ, — в материале URA.RU. Что требовали военные Оппозиция выступила за освобождение политзаключенных Фото: Juan Karita/AP/TASS Суньига настаивал, чтобы в стране вернулась демократия. Он требовал освободить политзаключенных, а также выпустить из-под стражи бывшего президента страны Жанин Аньес. «Пусть это будет новая демократия, настоящая демократия. Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных. Не может быть, чтобы люди были заключены в тюрьму за выполнение приказа», — выступал он. Военные выступали за освобождение губернатора департамента Санта-Крус Луиса Фернандо Камачо и бывшего временного президента страны Жанин Аньес. Камачо — подозреваемый по делу о госперевороте в 2019 году, а Аньес была осуждена на 10 лет. При этом Аньес не поддержала попытку свергнуть власть. Как развивались события в Боливии: какой итог Вооруженный мятеж не удался Фото: Luis Gandarillas/EPA/ТАСС Суньига собрал войска и бронетехнику на площади Мурилью в Ла-Пасе днем 26 июня, объявив о намерении изменить состав правительства и «вернуть Родину». Он обвинил действующую власть в коррупции и унижении армии. Президент Боливии Луис Арсе призвал Суньигу вернуть военных в казармы, но тот отказался подчиняться приказам. В ответ Арсе обратился к народу с призывом защитить демократию, сменил высшее военное руководство и назначил Хосе Уилсона Санчеса новым командующим армией. Тот приказал военным покинуть площадь, которые уже приступили штурму правительственного дворца, используя бронетехнику. Они его послушались. Президента Боливии поддержали организация американских государств, Евросоюз, Чили, Гондурас и другие страны. В итоге переворот не удался. Суньигу задержали и арестовали. Военный вышел из здания Генштаба в сопровождении сотрудников полиции, они посадили его в автомобиль. Также были задержаны три военачальника, передает RT. За время боестолкновений пострадали девять человек. Госпереворот в Боливии: причины и связь с Россией Страна обладает крупнейшими в мире запасами лития — металла, который играет ключевую роль в развитии «зеленой» энергетики. В 2023 году литий был признан самым ценным металлом, писали «Известия». Глава SpaceX Илон Маск сравнивал владение предприятиями по переработке металла с собственным станком для печатания денег. Поэтому госпереворот в стране может связан с попыткой установить контроль над богатейшими залежами лития в стране, контракты на разработку которых в 2023 году получили российские и китайские компании. Гендиректор латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской предположил, что за попыткой свергнуть власть в стране могут стоять США. Они недовольны сближением Боливии с БРИКС. Президент Боливии на ПМЭФ заявил, что экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Штаты считают, что Боливия — это их задний двор. Все должно принадлежать им. Собственно, в Боливии уже происходил госпереворот при участии военных, это было в 2019 году. Переворот был очень кровавый, и к власти там пришли абсолютные фашисты, а страна оказалась в изоляции. США не оставляют попыток Боливию раскачать», — сообщил Егор Лидовской, его слова приводят «Известия». Боливия в 2016 году поддержала присоединение Крыма к России. Бывший глава государства Эво Моралес говорил, что у Боливии и РФ схожие взгляды на мировую экономику. Обе страны выступают за многополярный мир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Боливии произошла попытка госпереворота. Военные штурмовали дворец президента. Генерал Хуан Хосе Суньига, который возглавил вооруженный мятеж, задержан. Оппозиция требовала «вернуть демократию». Все, что известно по госперевороте в Боливии, которая является важным союзником РФ, — в материале URA.RU. Суньига настаивал, чтобы в стране вернулась демократия. Он требовал освободить политзаключенных, а также выпустить из-под стражи бывшего президента страны Жанин Аньес. Военные выступали за освобождение губернатора департамента Санта-Крус Луиса Фернандо Камачо и бывшего временного президента страны Жанин Аньес. Камачо — подозреваемый по делу о госперевороте в 2019 году, а Аньес была осуждена на 10 лет. При этом Аньес не поддержала попытку свергнуть власть. Суньига собрал войска и бронетехнику на площади Мурилью в Ла-Пасе днем 26 июня, объявив о намерении изменить состав правительства и «вернуть Родину». Он обвинил действующую власть в коррупции и унижении армии. Президент Боливии Луис Арсе призвал Суньигу вернуть военных в казармы, но тот отказался подчиняться приказам. В ответ Арсе обратился к народу с призывом защитить демократию, сменил высшее военное руководство и назначил Хосе Уилсона Санчеса новым командующим армией. Тот приказал военным покинуть площадь, которые уже приступили штурму правительственного дворца, используя бронетехнику. Они его послушались. Президента Боливии поддержали организация американских государств, Евросоюз, Чили, Гондурас и другие страны. В итоге переворот не удался. Суньигу задержали и арестовали. Военный вышел из здания Генштаба в сопровождении сотрудников полиции, они посадили его в автомобиль. Также были задержаны три военачальника, передает RT. За время боестолкновений пострадали девять человек. Страна обладает крупнейшими в мире запасами лития — металла, который играет ключевую роль в развитии «зеленой» энергетики. В 2023 году литий был признан самым ценным металлом, писали «Известия». Глава SpaceX Илон Маск сравнивал владение предприятиями по переработке металла с собственным станком для печатания денег. Поэтому госпереворот в стране может связан с попыткой установить контроль над богатейшими залежами лития в стране, контракты на разработку которых в 2023 году получили российские и китайские компании. Гендиректор латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской предположил, что за попыткой свергнуть власть в стране могут стоять США. Они недовольны сближением Боливии с БРИКС. Боливия в 2016 году поддержала присоединение Крыма к России. Бывший глава государства Эво Моралес говорил, что у Боливии и РФ схожие взгляды на мировую экономику. Обе страны выступают за многополярный мир.