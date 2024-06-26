26 июня 2024

Для екатеринбуржцев ввели два ограничения из-за масштабных концертов. Карта

В Екатеринбурге 28 июня запретят продажу алкоголя и парковку самокатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, самокаты юрент
В центре Екатеринбурге нельзя будет парковать самокаты Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Вечером 28 июня екатеринбуржцев ждет сразу два крупных мероприятия — фестиваль «Ночь музыки» и общегородской выпускной. О том, что нельзя делать горожанам в ближайшую пятницу, — в карточках URA.RU.

Запрет на продажу алкоголя

Зоны, где будут стоять сцены Ural Music Night, сделают безалкогольными. Горожане не смогут купить спиртное с 12:00 до 23:00 в границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Мамина-Сибиряка — Шевченко, а с 16:00 — еще в пяти местах.

В парке Маяковского пройдет общегородской выпускной для школьников. Горячительные напитки нельзя будет купить с 17:00 до 23:00 в границах улиц Ткачей — Машинная — Луганская — переулок Базовый — Яламова — Большакова.

Такие ограничения ждут тех, кто планирует посетить «Ночь музыки»
Такие ограничения ждут тех, кто планирует посетить «Ночь музыки»
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Также спиртное не купить в районе ЦПКиО
Также спиртное не купить в районе ЦПКиО
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Ограничения для самокатов

В «Ночь музыки» также придется простроить свой маршрут заранее — в центре города ограничат парковку для электросамокатов. Запрет будет действовать в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — набережной Рабочей молодежи с 20:00 28 июня до двух часов ночи 29 июня.

Самокаты придется оставлять вне зоны запрета
Самокаты придется оставлять вне зоны запрета
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Вечером 28 июня екатеринбуржцев ждет сразу два крупных мероприятия — фестиваль «Ночь музыки» и общегородской выпускной. О том, что нельзя делать горожанам в ближайшую пятницу, — в карточках URA.RU. Зоны, где будут стоять сцены Ural Music Night, сделают безалкогольными. Горожане не смогут купить спиртное с 12:00 до 23:00 в границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Мамина-Сибиряка — Шевченко, а с 16:00 — еще в пяти местах. В парке Маяковского пройдет общегородской выпускной для школьников. Горячительные напитки нельзя будет купить с 17:00 до 23:00 в границах улиц Ткачей — Машинная — Луганская — переулок Базовый — Яламова — Большакова. В «Ночь музыки» также придется простроить свой маршрут заранее — в центре города ограничат парковку для электросамокатов. Запрет будет действовать в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — набережной Рабочей молодежи с 20:00 28 июня до двух часов ночи 29 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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