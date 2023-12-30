В мире Украина ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» в список террористов 30 декабря 2023 в 17:27 Размер текста - 17 + ФСБ внесла РДК в список экстремистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Русский добровольческий корпус» (РДК), боевики которого сражаются на стороне Украины против России, был внесен ФСБ в список террористических организаций, которые запрещены на территории РФ. Об этом сообщает «Российская газета». «Русский добровольческий корпус» официально внесен ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ», — передает «Российская газета». РДК известен тем, что он взял на себя ответственность за проникновение в Брянскую область в мае 2023 года. РДК появился в 2022 году. В его состав вошли бойцы «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). «Русский добровольческий корпус» (РДК), боевики которого сражаются на стороне Украины против России, был внесен ФСБ в список террористических организаций, которые запрещены на территории РФ. Об этом сообщает «Российская газета». «Русский добровольческий корпус» официально внесен ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ», — передает «Российская газета». РДК известен тем, что он взял на себя ответственность за проникновение в Брянскую область в мае 2023 года. РДК появился в 2022 году. В его состав вошли бойцы «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям