ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» в список террористов

«Русский добровольческий корпус» (РДК), боевики которого сражаются на стороне Украины против России, был внесен ФСБ в список террористических организаций, которые запрещены на территории РФ. Об этом сообщает «Российская газета».
«Русский добровольческий корпус» официально внесен ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ», — передает «Российская газета». РДК известен тем, что он взял на себя ответственность за проникновение в Брянскую область в мае 2023 года.
РДК появился в 2022 году. В его состав вошли бойцы «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).
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