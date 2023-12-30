ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» в список террористов

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Совещание с Юрием Чайкой в прокуратуре Свердловской области. Екатеринбург, ежедневник, фсб, силовые структуры
ФСБ внесла РДК в список экстремистов Фото:
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«Русский добровольческий корпус» (РДК), боевики которого сражаются на стороне Украины против России, был внесен ФСБ в список террористических организаций, которые запрещены на территории РФ. Об этом сообщает «Российская газета».

«Русский добровольческий корпус» официально внесен ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ», — передает «Российская газета». РДК известен тем, что он взял на себя ответственность за проникновение в Брянскую область в мае 2023 года.

РДК появился в 2022 году. В его состав вошли бойцы «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).

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«Русский добровольческий корпус» (РДК), боевики которого сражаются на стороне Украины против России, был внесен ФСБ в список террористических организаций, которые запрещены на территории РФ. Об этом сообщает «Российская газета». «Русский добровольческий корпус» официально внесен ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ», — передает «Российская газета». РДК известен тем, что он взял на себя ответственность за проникновение в Брянскую область в мае 2023 года. РДК появился в 2022 году. В его состав вошли бойцы «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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