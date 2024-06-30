30 июня 2024

В Екатеринбурге появится памятник Петру Столыпину

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Памятник Петру Столыпину. Челябинск, памятник столыпину, столыпин петр, скульптура столыпина
Монумент Столыпину появится около УрГЭУ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге появится бронзовый монумент, посвященный Петру Столыпину. Идея установки принадлежит Союзу малого и среднего бизнеса области. Памятник станет символом уважения к исторической фигуре, оставившей глубокий след в развитии России.

«Памятник будет открыт в июле. Он весит 1,2 тонны. Был проведен конкурс. Победил проект московского скульптора Михаила Баскакова. Деньги выделил выпускник УрГЭУ Сергей Мазуркевич. На церемонию приглашены губернатор Евгений Куйвашев и глава города Алексей Орлов», — сообщили в пресс-службе вуза корреспонденту URA.RU.

Петр Столыпин был самым молодым премьер-министром Российской империи. С его именем связаны последние крупные преобразования в стране. Среди них — аграрная реформа, освоение Сибири и заселение восточной части страны.

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В Екатеринбурге появится бронзовый монумент, посвященный Петру Столыпину. Идея установки принадлежит Союзу малого и среднего бизнеса области. Памятник станет символом уважения к исторической фигуре, оставившей глубокий след в развитии России. «Памятник будет открыт в июле. Он весит 1,2 тонны. Был проведен конкурс. Победил проект московского скульптора Михаила Баскакова. Деньги выделил выпускник УрГЭУ Сергей Мазуркевич. На церемонию приглашены губернатор Евгений Куйвашев и глава города Алексей Орлов», — сообщили в пресс-службе вуза корреспонденту URA.RU. Петр Столыпин был самым молодым премьер-министром Российской империи. С его именем связаны последние крупные преобразования в стране. Среди них — аграрная реформа, освоение Сибири и заселение восточной части страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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