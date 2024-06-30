В Екатеринбурге появится памятник Петру Столыпину

В Екатеринбурге появится бронзовый монумент, посвященный Петру Столыпину. Идея установки принадлежит Союзу малого и среднего бизнеса области. Памятник станет символом уважения к исторической фигуре, оставившей глубокий след в развитии России.
«Памятник будет открыт в июле. Он весит 1,2 тонны. Был проведен конкурс. Победил проект московского скульптора Михаила Баскакова. Деньги выделил выпускник УрГЭУ Сергей Мазуркевич. На церемонию приглашены губернатор Евгений Куйвашев и глава города Алексей Орлов», — сообщили в пресс-службе вуза корреспонденту URA.RU.
Петр Столыпин был самым молодым премьер-министром Российской империи. С его именем связаны последние крупные преобразования в стране. Среди них — аграрная реформа, освоение Сибири и заселение восточной части страны.
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