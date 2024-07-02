В мире Украина Алаудинов сообщил о серьезных проблемах у ВСУ на севере Волчанска Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ теснят ВСУ на севере города Волчанск 02 июля 2024 в 14:19 Размер текста - 17 + ВСУ перебрасывают в Волчанск элитные силы, заявил Апти Алаудинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ оказывают давление на ВСУ в районе Волчанска. Украинское командование вынуждено перебрасывать подкрепления. Об этом рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Российские войска теснят ВСУ на севере Волчанска», — передает слова Алаудинова ТАСС. Он добавил, что украинская армия перебросила туда элитные подразделения и иностранных наемников. Ситуация в районах Волчанска для украинских сил ухудшилась из-за активного наступления российской армии. Об этом еще 5 июня сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Россия применяет бронетехнику и управляемые авиабомбы, что делает обстановку крайне сложной. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ не хватает сил и средств для прорыва российской обороны в Волчанске, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ оказывают давление на ВСУ в районе Волчанска. Украинское командование вынуждено перебрасывать подкрепления. Об этом рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Российские войска теснят ВСУ на севере Волчанска», — передает слова Алаудинова ТАСС. Он добавил, что украинская армия перебросила туда элитные подразделения и иностранных наемников. Ситуация в районах Волчанска для украинских сил ухудшилась из-за активного наступления российской армии. Об этом еще 5 июня сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Россия применяет бронетехнику и управляемые авиабомбы, что делает обстановку крайне сложной. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ не хватает сил и средств для прорыва российской обороны в Волчанске, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям