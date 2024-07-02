Алаудинов сообщил о серьезных проблемах у ВСУ на севере Волчанска

ВС РФ оказывают давление на ВСУ в районе Волчанска. Украинское командование вынуждено перебрасывать подкрепления. Об этом рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Российские войска теснят ВСУ на севере Волчанска», — передает слова Алаудинова ТАСС. Он добавил, что украинская армия перебросила туда элитные подразделения и иностранных наемников.
Ситуация в районах Волчанска для украинских сил ухудшилась из-за активного наступления российской армии. Об этом еще 5 июня сообщал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Россия применяет бронетехнику и управляемые авиабомбы, что делает обстановку крайне сложной. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ не хватает сил и средств для прорыва российской обороны в Волчанске, передает RT.
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