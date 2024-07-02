Ректор крупнейшего вуза ХМАО назвал самые популярные специальности у абитуриентов

В тройке самых популярных специальностей у абитуриентов Югорского госуниверситета оказались юриспруденция, химия и филология. Топ направлений опубликовал ректор вуза Роман Кучин в своем telegram-канале.
«Всего в ЮГУ подали свои заявления около 800 абитуриентов. На бакалавриат — 741, на магистратуру — 49. Всего в ЮГУ подали свои заявления около 800 абитуриентов. Топ-3 направления: юриспруденция, химия, филология», — говорится в сообщении.
Цена за год бакалавриата в вузах ХМАО составляет от 70 до 500 тысяч рублей, в зависимости от формата обучения и выбранного направления. А наибольшее количество бюджетных мест в главных югорских вузах предоставляются по программам бакалавриата «Физическая культура», «Нефтегазовое дело» и «Информатика и вычислительная техника».
Ранее URA.RU рассказывало о самых «дешевых» и «дорогих» специальностях в вузах ХМАО. Среди самых выгодных направлений — заочный бакалавриат по юриспруденции в СурГУ.
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