02 июля 2024

Ректор крупнейшего вуза ХМАО назвал самые популярные специальности у абитуриентов

Ректор ЮГУ Кучин: большинство абитуриентов идут учиться на юристов
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство абитуриентов ЮГУ хотят стать юристами, химиками и филологами
Большинство абитуриентов ЮГУ хотят стать юристами, химиками и филологами Фото:

В тройке самых популярных специальностей у абитуриентов Югорского госуниверситета оказались юриспруденция, химия и филология. Топ направлений опубликовал ректор вуза Роман Кучин в своем telegram-канале.

«Всего в ЮГУ подали свои заявления около 800 абитуриентов. На бакалавриат — 741, на магистратуру — 49. Всего в ЮГУ подали свои заявления около 800 абитуриентов. Топ-3 направления: юриспруденция, химия, филология», — говорится в сообщении.

Цена за год бакалавриата в вузах ХМАО составляет от 70 до 500 тысяч рублей, в зависимости от формата обучения и выбранного направления. А наибольшее количество бюджетных мест в главных югорских вузах предоставляются по программам бакалавриата «Физическая культура», «Нефтегазовое дело» и «Информатика и вычислительная техника».

Ранее URA.RU рассказывало о самых «дешевых» и «дорогих» специальностях в вузах ХМАО. Среди самых выгодных направлений — заочный бакалавриат по юриспруденции в СурГУ.

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В тройке самых популярных специальностей у абитуриентов Югорского госуниверситета оказались юриспруденция, химия и филология. Топ направлений опубликовал ректор вуза Роман Кучин в своем telegram-канале. «Всего в ЮГУ подали свои заявления около 800 абитуриентов. На бакалавриат — 741, на магистратуру — 49. Всего в ЮГУ подали свои заявления около 800 абитуриентов. Топ-3 направления: юриспруденция, химия, филология», — говорится в сообщении. Цена за год бакалавриата в вузах ХМАО составляет от 70 до 500 тысяч рублей, в зависимости от формата обучения и выбранного направления. А наибольшее количество бюджетных мест в главных югорских вузах предоставляются по программам бакалавриата «Физическая культура», «Нефтегазовое дело» и «Информатика и вычислительная техника». Ранее URA.RU рассказывало о самых «дешевых» и «дорогих» специальностях в вузах ХМАО. Среди самых выгодных направлений — заочный бакалавриат по юриспруденции в СурГУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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