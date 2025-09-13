В Мегионе (ХМАО) ночью 13 сентября возле причала №53 в теплоход влетела моторная лодка, на борту которой было три пассажира. Один из них, как сообщили в пресс-службе МЧС Нижневартовска, находится в реанимации.
«13 сентября поздно ночью капитан теплохода „Витязь“ сообщил, что в городе Мегион в районе причала №53 в теплоход врезалась моторная лодка с тремя пассажирами. В результате пострадал пассажир, доставлен в стационар в отделение реанимации», — сообщили в ведомстве.
Среди пострадавших также оказалась еще одна пассажирка лодки. Она лечится амбулаторно. По факту произошедшего проводится проверка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!