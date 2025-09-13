13 сентября 2025

В ХМАО моторная лодка врезалась в теплоход, один человек в реанимации. Видео

Лодка влетела в теплоход возле причала №53
Лодка влетела в теплоход возле причала №53

В Мегионе (ХМАО) ночью 13 сентября возле причала №53 в теплоход влетела моторная лодка, на борту которой было три пассажира. Один из них, как сообщили в пресс-службе МЧС Нижневартовска, находится в реанимации.

«13 сентября поздно ночью капитан теплохода „Витязь“ сообщил, что в городе Мегион в районе причала №53 в теплоход врезалась моторная лодка с тремя пассажирами. В результате пострадал пассажир, доставлен в стационар в отделение реанимации», — сообщили в ведомстве.

Среди пострадавших также оказалась еще одна пассажирка лодки. Она лечится амбулаторно. По факту произошедшего проводится проверка.

