03 июля 2024

Флайбордисты красуются на озерах ЯНАО, демонтируя сложные трюки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы в восторге от флайбордистов
Ямальцы в восторге от флайбордистов Фото:

Флайбордисты из ЯНАО заворожили зрителей своими экстремальными трюками на Окуневом озере в Тарко-Сале. Впечатлениями поделился в соцсетях один из очевидцев шоу.

«Ямальский город покорился флайбордистам. Теперь, чтобы полетать над водой, не обязательно ехать на южное побережье», — пишет автор telegram-канала «Ямальская дичь».

На видео флайбордисты демонтируют сложные трюки с зависаниями в воздухе и сальто. Посетители озера в восторге.

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Флайбордисты из ЯНАО заворожили зрителей своими экстремальными трюками на Окуневом озере в Тарко-Сале. Впечатлениями поделился в соцсетях один из очевидцев шоу. «Ямальский город покорился флайбордистам. Теперь, чтобы полетать над водой, не обязательно ехать на южное побережье», — пишет автор telegram-канала «Ямальская дичь». На видео флайбордисты демонтируют сложные трюки с зависаниями в воздухе и сальто. Посетители озера в восторге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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