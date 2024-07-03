Ямальцы в восторге от флайбордистов
Флайбордисты из ЯНАО заворожили зрителей своими экстремальными трюками на Окуневом озере в Тарко-Сале. Впечатлениями поделился в соцсетях один из очевидцев шоу.
«Ямальский город покорился флайбордистам. Теперь, чтобы полетать над водой, не обязательно ехать на южное побережье», — пишет автор telegram-канала «Ямальская дичь».
На видео флайбордисты демонтируют сложные трюки с зависаниями в воздухе и сальто. Посетители озера в восторге.
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