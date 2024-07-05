Челябинцев предупредили о жарких выходных

В выходные в Челябинской области обещают 31-градусную жару
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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, жара, водоем, курорт, лето, тургояк, пляж, отдых, озеро тургояк
Жаркая погода останется в регионе на все выходные Фото:

В Челябинской области ожидаются жаркие выходные с температурой воздуха 28-31 градус и дождями. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Южный Урал находится на периферии области повышенного давления. Характер погоды не меняется, температурный фон повышен, также ожидаются локальные дожди», — уточнили метеорологи.

С 6 по 8 июля в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-21 градусов, в низинах до 13, днем 26-31 градусов. К 8 июля температура может понизиться на 1-2 градуса.

В Челябинске в эти дни без существенных осадков, температура ночью 17-19, днем 26-28 градусов. К концу воскресенья температура воздуха может также понизиться на 1-2 градуса.

Рснее стало известно, что вода в водоемах региона прогрелась до уровня Черного моря и составляет к 5 июля 23 градуса. Медики дали челябинцам ряд советов, как сохранить здоровье при такой погоде.

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В Челябинской области ожидаются жаркие выходные с температурой воздуха 28-31 градус и дождями. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Южный Урал находится на периферии области повышенного давления. Характер погоды не меняется, температурный фон повышен, также ожидаются локальные дожди», — уточнили метеорологи. С 6 по 8 июля в регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-21 градусов, в низинах до 13, днем 26-31 градусов. К 8 июля температура может понизиться на 1-2 градуса. В Челябинске в эти дни без существенных осадков, температура ночью 17-19, днем 26-28 градусов. К концу воскресенья температура воздуха может также понизиться на 1-2 градуса. Рснее стало известно, что вода в водоемах региона прогрелась до уровня Черного моря и составляет к 5 июля 23 градуса. Медики дали челябинцам ряд советов, как сохранить здоровье при такой погоде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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