Врач Корнев просит челябинцев отказаться от тяжелой работы в жару

05 июля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Врач рекомендует в жару пить больше жидкости и охлаждаться в водоеме или душе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В жаркую погоду жителям Челябинской области нужно избегать перегрева и отложить тяжелую работу, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом сообщил заведующий кардиологическим отделением Областной больницы Троицка Валерий Корнев. «Главное — долго не находиться на солнце, не допускать перегрева тела и повышения давления. Вовремя пить воду, обязательно носить головной убор. Не выполнять в жару тяжелую физическую работу, а перенести ее на утро или вечер», — цитируют слова Корнева в пресс-службе регионального Минздрава. Корнев порекомендовал всегда иметь при себе прописанные врачом лекарства, которые помогут снизить давление или снять приступ, так как в жаркую погоду обостряется течение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Это может стать причиной инфарктов и инсультов. Врач-терапевт Клиники ЮУГМУ Алевтина Светличная добавила, что холодные напитки и мороженое жаркую погоду могут стать причинами ангины, фарингита или отита. «Длительное пребывание на жаре провоцирует ожоги, солнечные удары, острые кишечные расстройства. Все это проявляется слабостью и общим недомоганием. Чтобы этого избежать, необходимо меньше находиться на солнце, тщательно мыть руки, овощи и фрукты», — добавила Светличная. Ранее URA.RU сообщало о жаркой погоде с температурой воздуха до 32 градусов, которая установилась в регионе последние дни. Температура воды к 5 июля прогрелась до 23 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В жаркую погоду жителям Челябинской области нужно избегать перегрева и отложить тяжелую работу, чтобы избежать проблем со здоровьем. Об этом сообщил заведующий кардиологическим отделением Областной больницы Троицка Валерий Корнев. «Главное — долго не находиться на солнце, не допускать перегрева тела и повышения давления. Вовремя пить воду, обязательно носить головной убор. Не выполнять в жару тяжелую физическую работу, а перенести ее на утро или вечер», — цитируют слова Корнева в пресс-службе регионального Минздрава. Корнев порекомендовал всегда иметь при себе прописанные врачом лекарства, которые помогут снизить давление или снять приступ, так как в жаркую погоду обостряется течение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Это может стать причиной инфарктов и инсультов. Врач-терапевт Клиники ЮУГМУ Алевтина Светличная добавила, что холодные напитки и мороженое жаркую погоду могут стать причинами ангины, фарингита или отита. «Длительное пребывание на жаре провоцирует ожоги, солнечные удары, острые кишечные расстройства. Все это проявляется слабостью и общим недомоганием. Чтобы этого избежать, необходимо меньше находиться на солнце, тщательно мыть руки, овощи и фрукты», — добавила Светличная. Ранее URA.RU сообщало о жаркой погоде с температурой воздуха до 32 градусов, которая установилась в регионе последние дни. Температура воды к 5 июля прогрелась до 23 градусов.