Кара-Мурзу* перевели в тюремную больницу

Политик Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом в список иноагентов), отбывающий срок за госизмену, осуществление деятельности нежелательной организации и распространение фейков о ВС РФ, был переведен из ИК-6 Омска в больницу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом в соцсетях сообщила его жена Евгения.
«Об этом его адвокатам, которые приехали в ИК-6 из Москвы и с 8:30 утра четверга ожидали свидания, сообщили во второй половине дня после более чем пяти часов ожидания», — написала супруга Кара-Мурзы. Ее слова передает РБК.
Супруга политика отметила, что перевод из омской колонии строгого режима в Областную больницу-11 УФСИН России по Омской области состоялся вечером 4 июля. Однако по прибытии защитников в медучреждение перевод Кара-Мурзы подтвердили не сразу.
В апреле 2022 года был произведен арест Кара-Мурзы, и через год он получил обвинительный приговор от Мосгорсуда. Спустя три месяца Первым апелляционным судом была отклонена жалоба на вердикт суда первой инстанции. Защитой была направлена кассационная жалоба, которая не увенчалась успехом — Верховный суд подтвердил первоначальный приговор.
У политика диагностирована полинейропатия (множественное поражение периферических нервов — прим. URA.RU) нижних конечностей. Его адвокаты утверждают, что это заболевание связано с прошлогодними госпитализациями из-за предполагаемых случаев отравления. Ранее Кара-Мурза неоднократно переносил значительные проблемы со здоровьем, среди которых была и острая почечная недостаточность.
*Кара-Мурза внесен Минюстом в список иноагентов
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