06 июля 2024
05 июля 2024

В Свердловской области на дне города выступила звезда TikTok

© Служба новостей «URA.RU»
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У Amirchik около 2,5 млн подписчиков в TikTok
У Amirchik около 2,5 млн подписчиков в TikTok Фото:

В Свердловской области на дне города в Артемовском спел популярный TikTok-блогер и музыкальный исполнитель Амирхан Батабаев, известный как Amirchik. Эмоциями от выступления местные жители делятся в соцсетях.

«Вечером на сцене городской площади зажигали приезжие артисты. Любимые песни прошлых лет артемовцы услышали в исполнении екатеринбургской кавер-группы „Гастроли“ и вокального коллектива SAMPLE, с которой выступал эстрадный балет „Апельсин“. Завершает концертную программу молодой певец из Кыргызстана Amirchik», — говорится в сообщении telegram-канала «Егоршинские вести».

Певец получил известность благодаря исполнению каверов на известные песни. Его аккаунт на платформе TikTok имеет около 2,5 млн подписчиков. Сейчас 20-летний артист из Киргизии пишет свои песни и выступает с ними на концертах.

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В Свердловской области на дне города в Артемовском спел популярный TikTok-блогер и музыкальный исполнитель Амирхан Батабаев, известный как Amirchik. Эмоциями от выступления местные жители делятся в соцсетях. «Вечером на сцене городской площади зажигали приезжие артисты. Любимые песни прошлых лет артемовцы услышали в исполнении екатеринбургской кавер-группы „Гастроли“ и вокального коллектива SAMPLE, с которой выступал эстрадный балет „Апельсин“. Завершает концертную программу молодой певец из Кыргызстана Amirchik», — говорится в сообщении telegram-канала «Егоршинские вести». Певец получил известность благодаря исполнению каверов на известные песни. Его аккаунт на платформе TikTok имеет около 2,5 млн подписчиков. Сейчас 20-летний артист из Киргизии пишет свои песни и выступает с ними на концертах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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