В Свердловской области на дне города выступила звезда TikTok

В Свердловской области на дне города в Артемовском спел популярный TikTok-блогер и музыкальный исполнитель Амирхан Батабаев, известный как Amirchik. Эмоциями от выступления местные жители делятся в соцсетях.
«Вечером на сцене городской площади зажигали приезжие артисты. Любимые песни прошлых лет артемовцы услышали в исполнении екатеринбургской кавер-группы „Гастроли“ и вокального коллектива SAMPLE, с которой выступал эстрадный балет „Апельсин“. Завершает концертную программу молодой певец из Кыргызстана Amirchik», — говорится в сообщении telegram-канала «Егоршинские вести».
Певец получил известность благодаря исполнению каверов на известные песни. Его аккаунт на платформе TikTok имеет около 2,5 млн подписчиков. Сейчас 20-летний артист из Киргизии пишет свои песни и выступает с ними на концертах.
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