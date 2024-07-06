06 июля 2024

В Кольцово авиарейс до Антальи задержали на несколько часов

В Екатеринбурге задержали авиарейс «Уральских авиалиний» до Антальи
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет до Антальи задерживается на несколько часов (архивное фото)
Самолет до Антальи задерживается на несколько часов (архивное фото) Фото:

Рейс U6-1575 авиакомпании «Уральские авиалинии» из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью (Турция) задерживается на несколько часов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

«Рейс U6-1575 судна A-321 должен был вылететь из Екатеринбурга 7 июля в 03:30 и приземлиться в Анталье в 06:40. Однако рейс задержан», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово.

Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Причина задержки рейса неизвестна
Причина задержки рейса неизвестна
Фото:

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Рейс U6-1575 авиакомпании «Уральские авиалинии» из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью (Турция) задерживается на несколько часов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. «Рейс U6-1575 судна A-321 должен был вылететь из Екатеринбурга 7 июля в 03:30 и приземлиться в Анталье в 06:40. Однако рейс задержан», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово. Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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