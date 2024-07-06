В Кольцово авиарейс до Антальи задержали на несколько часов

Самолет до Антальи задерживается на несколько часов (архивное фото)
Рейс U6-1575 авиакомпании «Уральские авиалинии» из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Анталью (Турция) задерживается на несколько часов. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.
«Рейс U6-1575 судна A-321 должен был вылететь из Екатеринбурга 7 июля в 03:30 и приземлиться в Анталье в 06:40. Однако рейс задержан», — говорится на сайте онлайн-табло Кольцово.
Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Причина задержки рейса неизвестна
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