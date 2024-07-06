06 июля 2024

В Екатеринбурге в дни «Иннопрома» ожидается 30-градусная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году «Иннопром» пройдет с 8 по 11 июля
В 2024 году «Иннопром» пройдет с 8 по 11 июля Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2024»

В Екатеринбурге во время проведения международной промышленной выставки «Иннопром — 2024» ожидается температура воздуха около 30 градусов. Жара задержится в регионе с 8 по 11 июля, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге температура воздуха 8 июля ночью +17, днем +27. 9 июля ночью +16, днем +28. 10 июля ночью +17, днем +30. 11 июля ночью +18, днем +30 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Однако уже на следующий день после окончания выставки — 12 июля температура воздуха опустится до +21 градуса. А уже 13 июля ожидается всего +15 градусов.

«Иннопром» проводится в Екатеринбурге еще с 2010 года. В этом году выставка состоится с 8 по 11 июля. Главная тема — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». В город приедут три статусных политика из Объединенных Арабских Эмиратов — страны-партнера выставки. По словам. Ключевым гостем с российской стороны будет глава федерального правительства Михаил Мишустин.

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В Екатеринбурге во время проведения международной промышленной выставки «Иннопром — 2024» ожидается температура воздуха около 30 градусов. Жара задержится в регионе с 8 по 11 июля, сообщил синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге температура воздуха 8 июля ночью +17, днем +27. 9 июля ночью +16, днем +28. 10 июля ночью +17, днем +30. 11 июля ночью +18, днем +30 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Однако уже на следующий день после окончания выставки — 12 июля температура воздуха опустится до +21 градуса. А уже 13 июля ожидается всего +15 градусов. «Иннопром» проводится в Екатеринбурге еще с 2010 года. В этом году выставка состоится с 8 по 11 июля. Главная тема — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». В город приедут три статусных политика из Объединенных Арабских Эмиратов — страны-партнера выставки. По словам. Ключевым гостем с российской стороны будет глава федерального правительства Михаил Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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