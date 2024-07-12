Россия показала в ООН обломки украинского дрона, которым была атакована ЗАЭС

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский представил на пленарном заседании организации обломки украинского беспилотника. По его словам, этот БПЛА атаковал Запорожскую АЭС в апреле текущего года.
"Один из этих принципов — о недопустимости атак на станцию — Украина регулярно нарушает, в чем имеют возможность убедиться находящиеся на ЗАЭС с согласия российской стороны эксперты агентства. Вот сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года", — заявил Полянский, слова которого приводит ТАСС.
По словам дипломата, несмотря на наличие доказательств участившихся нападений на Запорожскую АЭС, подробности этих инцидентов не были предметом детального разбора в рамках заседания. Полянский выразил мнение, что такие обсуждения должны проходить в соответствующих международных форматах.
Это выступление последовало за голосованием в Генассамблее ООН, которое приняло украинскую резолюцию с требованием к России вывести свои войска с территории Запорожской АЭС. Резолюция была поддержана 99 странами, против выступили 9 государств, 60 стран воздержались.
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