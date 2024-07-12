Россия показала в ООН обломки украинского дрона, которым была атакована ЗАЭС

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РФ показала обломки БПЛА Украины
РФ показала обломки БПЛА Украины Фото:

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский представил на пленарном заседании организации обломки украинского беспилотника. По его словам, этот БПЛА атаковал Запорожскую АЭС в апреле текущего года.

"Один из этих принципов — о недопустимости атак на станцию — Украина регулярно нарушает, в чем имеют возможность убедиться находящиеся на ЗАЭС с согласия российской стороны эксперты агентства. Вот сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года", — заявил Полянский, слова которого приводит ТАСС.

По словам дипломата, несмотря на наличие доказательств участившихся нападений на Запорожскую АЭС, подробности этих инцидентов не были предметом детального разбора в рамках заседания. Полянский выразил мнение, что такие обсуждения должны проходить в соответствующих международных форматах.

Это выступление последовало за голосованием в Генассамблее ООН, которое приняло украинскую резолюцию с требованием к России вывести свои войска с территории Запорожской АЭС. Резолюция была поддержана 99 странами, против выступили 9 государств, 60 стран воздержались.

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Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский представил на пленарном заседании организации обломки украинского беспилотника. По его словам, этот БПЛА атаковал Запорожскую АЭС в апреле текущего года. "Один из этих принципов — о недопустимости атак на станцию — Украина регулярно нарушает, в чем имеют возможность убедиться находящиеся на ЗАЭС с согласия российской стороны эксперты агентства. Вот сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года", — заявил Полянский, слова которого приводит ТАСС. По словам дипломата, несмотря на наличие доказательств участившихся нападений на Запорожскую АЭС, подробности этих инцидентов не были предметом детального разбора в рамках заседания. Полянский выразил мнение, что такие обсуждения должны проходить в соответствующих международных форматах. Это выступление последовало за голосованием в Генассамблее ООН, которое приняло украинскую резолюцию с требованием к России вывести свои войска с территории Запорожской АЭС. Резолюция была поддержана 99 странами, против выступили 9 государств, 60 стран воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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