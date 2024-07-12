В ООН приняли проект резолюции с требованием к России вывести войска с ЗАЭС

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Резолюция ООН носит рекомендательный характер
Резолюция ООН носит рекомендательный характер Фото:

Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию, инициированную Украиной, которая призывает Россию вывести свои войска с территории Запорожской АЭС и передать контроль над ней украинским властям. Об этом сообщает ТАСС.

За принятие документа проголосовали 99 государств-членов ООН. Против высказались 9 стран, включая Белоруссию и Сирию, в то время как 60 стран, среди которых Китай и Мексика, воздержались.

Резолюция состоит из 13 пунктов и носит рекомендательный характер, поскольку решения Генеральной Ассамблеи не имеют юридической обязательности, в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН. Среди основных положений — требование к России о выводе военных и обеспечении безопасности ядерных объектов Украины.

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Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию, инициированную Украиной, которая призывает Россию вывести свои войска с территории Запорожской АЭС и передать контроль над ней украинским властям. Об этом сообщает ТАСС. За принятие документа проголосовали 99 государств-членов ООН. Против высказались 9 стран, включая Белоруссию и Сирию, в то время как 60 стран, среди которых Китай и Мексика, воздержались. Резолюция состоит из 13 пунктов и носит рекомендательный характер, поскольку решения Генеральной Ассамблеи не имеют юридической обязательности, в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН. Среди основных положений — требование к России о выводе военных и обеспечении безопасности ядерных объектов Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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